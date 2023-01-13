Украинцы смогут платить за газ и свет электронными деньгами: и Раде приняли закон

Верховная Рада на плановом заседании 12 января окончательно одобрила законопроект, который существенно изменит правила предоставления платежных услуг в Украине. Этот документ предусматривает легализацию электронных денег, а также предоставление украинцам права платить налоги и счета за коммуналку со своих электронных кошельков.

О новом прогрессивном законопроекте №4366 рассказал народный депутат Алексей Гончаренко. Закон предусматривает внесение ряда поправок в Налоговый кодекс Украины, в результате чего счета электронных кошельков приравняют к банковским счетам. Таким образом, украинцы получат право рассчитываться электронными деньгами даже с государством. Подразумевается уплата налогов и оплата счетов за коммунальные услуги.

Правда, платить за газ, свет или воду электронными деньгами украинцы смогут только с согласия своего поставщика. Если поставщик услуг откажется от такого вида оплаты, придется рассчитываться «обычными» деньгами.

Нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк также отметил, что платить коммуналку и налоги со своих электронных кошельков граждане смогут только после войны. Ведь пока в стране действует военное положение, будут действовать и жесткие ограничения на обращение электронной валюты.

Кроме того, Железняк напомнил украинцам, что электронные деньги – это не криповалюта. Главной разницей между этими двумя типами валют является то, что электронные деньги генерируются банками, а крипта – частными лицами (майнерами). Именно поэтому электронные деньги, в отличие от криптовалюты, считаются вполне законным платежным средством.

Легализация в Украине электронных денег станет далеко не последним прогрессивным новшеством 2023 года. В Раде уже планируется рассмотреть возможность легализации и других виртуальных активов, в частности криптовалюты. Такой шаг станет частью процесса реформирования Государственной налоговой службы, а точнее, ее диджитализации. Налоговый комитет Рады также собирается внедрить е-акциз и е-аудит, а обычные акцизные марки заменить QR-кодами.