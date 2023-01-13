Украинцы смогут платить за газ и свет электронными деньгами: и Раде приняли закон
Воспользоваться новым способом оплаты коммуналки гражданам разрешат уже по окончании войны.
Верховная Рада на плановом заседании 12 января окончательно одобрила законопроект, который существенно изменит правила предоставления платежных услуг в Украине. Этот документ предусматривает легализацию электронных денег, а также предоставление украинцам права платить налоги и счета за коммуналку со своих электронных кошельков.
О новом прогрессивном законопроекте №4366 рассказал народный депутат Алексей Гончаренко. Закон предусматривает внесение ряда поправок в Налоговый кодекс Украины, в результате чего счета электронных кошельков приравняют к банковским счетам. Таким образом, украинцы получат право рассчитываться электронными деньгами даже с государством. Подразумевается уплата налогов и оплата счетов за коммунальные услуги.
Правда, платить за газ, свет или воду электронными деньгами украинцы смогут только с согласия своего поставщика. Если поставщик услуг откажется от такого вида оплаты, придется рассчитываться «обычными» деньгами.
Нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк также отметил, что платить коммуналку и налоги со своих электронных кошельков граждане смогут только после войны. Ведь пока в стране действует военное положение, будут действовать и жесткие ограничения на обращение электронной валюты.
Кроме того, Железняк напомнил украинцам, что электронные деньги – это не криповалюта. Главной разницей между этими двумя типами валют является то, что электронные деньги генерируются банками, а крипта – частными лицами (майнерами). Именно поэтому электронные деньги, в отличие от криптовалюты, считаются вполне законным платежным средством.
Легализация в Украине электронных денег станет далеко не последним прогрессивным новшеством 2023 года. В Раде уже планируется рассмотреть возможность легализации и других виртуальных активов, в частности криптовалюты. Такой шаг станет частью процесса реформирования Государственной налоговой службы, а точнее, ее диджитализации. Налоговый комитет Рады также собирается внедрить е-акциз и е-аудит, а обычные акцизные марки заменить QR-кодами.
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