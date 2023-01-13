Как супермаркеты зарабатывают на покупателях, не знающих своих прав: это нужно услышать каждому

Украинцы, регулярно скупающиеся в супермаркетах, довольно часто становятся жертвами обмана. И речь идет не только о преднамеренных ошибках кассиров, завышенных ценах или искусственно созданных «акциях». Есть и другие, скрытые способы заработать на клиентах.

Здесь в ход идет сила убеждения и злоупотребление правами клиента, о которых большинство украинцев и понятия не имеют. Сегодня мы расскажем о двух самых больших секретах супермаркетов, которые они эффективно используют против своих клиентов.

Секрет №1: камеры хранения, за которые никто не отвечает

На входе большинства украинских супермаркетов можно увидеть табличку «Администрация не несет ответственности за вещи в камерах хранения». Так вот, это полнейшая ложь. Если вы оставили свои личные вещи в камере хранения, согласно статье 937 Гражданского кодекса Украины супермаркет полностью отвечает за их сохранность и обязан выплатить клиенту компенсацию, если эти вещи испортят или украдут.

Кстати, главным подтверждением ответственности супермаркета в данном случае является ключ от шкафчика или жетон, который получает клиент, оставляя свои вещи в камере хранения.

Стоит также отметить, что оставлять свои вещи в специально отведенном месте, прежде чем зайти в торговый зал, клиенты магазинов и супермаркетов вовсе не обязаны. В законе Украины «О защите прав потребителей» четко говорится, что клиент может не оставлять личные вещи в камере хранения и это никак не повлияет на его право совершать покупки.

Секрет №2: кто в действительности должен платить за испорченный клиентом товар

Наверное, каждому хотя бы раз в жизни случалось разбить бутылку или разлить молоко в супермаркете. К вам непременно подбегал продавец и потребовал заплатить за испорченный товар. И вы спокойно платили, даже не подозревая, что уже попались «на крючок».

На самом же деле покупатель вовсе не обязан платить за случайно поврежденный или уничтоженный товар. Это подтверждает статья 323 Гражданского кодекса Украины. Согласно ее владелец товара несет полную ответственность за риск его случайной порчи и даже уничтожения. Поэтому клиент может отказаться платить за поврежденную вещь или продукт, сославшись на вышеупомянутую статью.