Неожиданно: несмотря на “заморозку” ряда выплат украинцам все же пересчитают пенсии

После заявлений правительства о заморозке размера пенсий и зарплат на весь год, украинцы уже и не надеялись на какое-либо повышение. Но вот с началом нового года все заговорили о мартовской индексации. Она таки состоится, правда коснется только пенсий. О минимальных зарплатах в законе ни слова. И если эксперты ранее заявляли, что реальной индексации, которая бы соответствовала уровню инфляции, не будет, то сейчас эта информация не подтверждается. Говорят, что пенсии пересчитают на те %, на которые прыгнула инфляция в прошлом году. Правда, даже с высоким индексом, пересчет почувствуют не все.

Индексация имеет много “подводных камней”

Индексация рассчитывается по простой формуле, где берется процент инфляции за прошлый год и делится на 2. Также берется процент роста средней зарплаты за последние три года и также делится на два. Так как в прошлом году инфляция из-за войны прыгнула на рекордных 30%, то нынешний индекс вместе с процентом роста зарплат должен составлять не менее 24%.

Правда, нюанс кроется в особенностях перерасчета. Дело в том, что индексируют не фактическую сумму выплаты, которую лицо получает ежемесячно, а расчетную. То есть, если у вас минимальная пенсия, размером 2600, то на самом деле расчетная у вас 2050. А 500 гривен это надбавка за стаж. При индексации надбавки не учитываются. В результате, даже если лицу прибавят индекс в размере почти 500 гривен, то, по сути, ничего не изменится.

Индексацию ощутят владельцы крупных пенсий и льготные категории

Эксперты отмечают, что больше индексацию почувствуют владельцы больших пенсий, от 6000 гривен и более. Доплата таким лицам будет составлять от 1500 гривен. Также, возрастут выплаты и для чернобыльцев (минимум 18 000 гривен), лиц с инвалидностью, и лиц, потерявших кормильца и нетрудоспособных.