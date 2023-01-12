Какой знак китайского гороскопа в 2023 году будет страдать: Кролик его люто ненавидит
На долю представителей этого знака выпадет череда несчастий, которые могут разрушить им жизнь.
2023 год по китайскому гороскопу считается годом Черного Водяного Кролика. Поэтому успех представителей других знаков в этом году зависит от отношений их животных-символов с Кроликом. Астрологи отмечают, что согласно восточным верованиям Кролик считается мирным созданием, не способным нанести вред хоть кому-то, например зодиакальным Лошадям, Обезьянам или Драконам. Однако родившимся в год Крысы в 2023-м лучше быть крайне осторожными. Ведь с этим животным Кролик находится в вечном противостоянии.
Со слов специалистов в астрологии и восточной культуре, представители знака Крысы в этом году переживут целый ряд трудностей. 2023 год станет для них сложным во всех отношениях. Крысы постоянно будут находиться на грани поражения. Стремительные карьерные взлеты будут завершаться болезненным падением, а отношения с партнером фактически «повиснут на волоске».
В рабочей сфере Крыс ждет много мелких проблем и трудностей. Представители знака просто увязнут в них и не смогут заниматься действительно важными делами. Такая ситуация заставит Крыс несколько отсрочить свои карьерные планы. В частности, в 2023 году уроженцы знака вряд ли смогут получить повышение, которое было у них уже почти в руках.
Но несмотря на все невзгоды и препятствия, которые постоянно будут появляться на пути Крыс, они смогут преодолеть все. Ведь представители этого знака славятся своей настойчивостью и целеустремленностью. Именно эти черты помогут им выбраться из «паутины» проблем и завершить год почти без потерь. Хотя для этого Крысам придется работать не покладая рук.
С деньгами Крысам в этом году тоже не повезет. Из-за неудач на работе их могут лишить премии или даже оштрафовать. Поэтому представители знака скорее всего не смогут этим летом побаловать себя отпуском.
Личная жизнь большинства Крыс в 2023 году потребует особого внимания. Чрезмерная импульсивность представителей знака и их извечная уверенность в собственной правоте может привести к семейной ссоре. Недоразумения в паре удастся решить, только если Крысы поймут свою ошибку и начнут обращать больше внимания на чувства и желания партнера.
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