Какой знак китайского гороскопа в 2023 году будет страдать: Кролик его люто ненавидит

2023 год по китайскому гороскопу считается годом Черного Водяного Кролика. Поэтому успех представителей других знаков в этом году зависит от отношений их животных-символов с Кроликом. Астрологи отмечают, что согласно восточным верованиям Кролик считается мирным созданием, не способным нанести вред хоть кому-то, например зодиакальным Лошадям, Обезьянам или Драконам. Однако родившимся в год Крысы в 2023-м лучше быть крайне осторожными. Ведь с этим животным Кролик находится в вечном противостоянии.

Со слов специалистов в астрологии и восточной культуре, представители знака Крысы в этом году переживут целый ряд трудностей. 2023 год станет для них сложным во всех отношениях. Крысы постоянно будут находиться на грани поражения. Стремительные карьерные взлеты будут завершаться болезненным падением, а отношения с партнером фактически «повиснут на волоске».

В рабочей сфере Крыс ждет много мелких проблем и трудностей. Представители знака просто увязнут в них и не смогут заниматься действительно важными делами. Такая ситуация заставит Крыс несколько отсрочить свои карьерные планы. В частности, в 2023 году уроженцы знака вряд ли смогут получить повышение, которое было у них уже почти в руках.

Но несмотря на все невзгоды и препятствия, которые постоянно будут появляться на пути Крыс, они смогут преодолеть все. Ведь представители этого знака славятся своей настойчивостью и целеустремленностью. Именно эти черты помогут им выбраться из «паутины» проблем и завершить год почти без потерь. Хотя для этого Крысам придется работать не покладая рук.

С деньгами Крысам в этом году тоже не повезет. Из-за неудач на работе их могут лишить премии или даже оштрафовать. Поэтому представители знака скорее всего не смогут этим летом побаловать себя отпуском.

Личная жизнь большинства Крыс в 2023 году потребует особого внимания. Чрезмерная импульсивность представителей знака и их извечная уверенность в собственной правоте может привести к семейной ссоре. Недоразумения в паре удастся решить, только если Крысы поймут свою ошибку и начнут обращать больше внимания на чувства и желания партнера.