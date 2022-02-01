В обменники уже не вариант: известен курс доллара до 6 февраля

Курс доллара и евро в Украине в ближайшее время будет полностью зависеть от политических настроений. Несмотря на новостной фон, позиции национальной валюты может ослабить желание иностранных инвесторов вывести свой капитал из страны. Но увеличение спроса на гривну со стороны бизнеса, который как раз платит налоги, выступит в противовес всем негативным факторам. Так что гривна на текущей неделе вполне может укрепить свои позиции, спустив доллар с пьедестала.





После стремительного роста доллара, который в четверг 27 января преодолел предел в 29 грн/долл, украинская нацвалюта взяла курс на укрепление. По мнению Анны Золотько, главы департамента казначейских операций, гривну поддержало резкое уменьшение спроса на иностранную валюту.

Продавать больше долларов и евро начали не только граждане, но и предприниматели. А ведь уплатить налоги они могут только гривной. Увеличили предложение доллара и экспортеры, которые до поры до времени придерживали свои активы из-за невыгодного курса.

Благодаря всем этим положительным факторам, а также относительной стабилизации ситуации с Россией гривна завершила прошлую неделю с курсом 28,78 грн/долл. Но как отметил Андрей Гойлов, аналитик компании RoboForex, на улучшение динамики гривны повлиял и Нацбанк, в очередной раз поддержавший отечественную валюту запасами из золотовалютного резерва.

По наиболее оптимистическому прогнозу тенденция к укреплению гривны будет сохраняться и на текущей неделе, поскольку большинство положительных для курса нацвалюты факторов останутся актуальными. Ослабить гривну могут лишь плохие новости от России, или рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, которые будут закупать энергоресурсы для отопительного сезона.

Но большинство специалистов все же сохраняют нейтральную позицию и не осмеливаются делать громкие заявления относительно резкого изменения курса. По мнению Анны Золотько, доллар на текущей неделе будет стоить в пределах 28,50 и 28,85 грн/долл. В то время как эксперт из RoboForex Андрей Гойлов оценивает ситуацию более положительно и склоняется к курсу 28,30 грн/долл. Евро же, по его мнению, будет стоить украинцам около 31,95 грн.

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