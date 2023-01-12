Неочікувано: попри “замороження” ряду виплат українцям все ж перерахують пенсії

Після заяв Уряду про замороження розміру пенсій та зарплат на весь рік, українці вже й не сподівалися на якесь підвищення. Та ось, з початком нового року всі заговорили про березневу індексацію. Вона таки відбудеться, щоправда торкнеться лише пенсій. Про мінімальні зарплати в законі жодного слова. І якщо експерти раніше заявляли, що реальної індексації, яка б відповідала рівню інфляції не буде, то зараз ця інформація не підтверджується. Кажуть, що пенсії перерахують на ті %, на які стрибнула інфляція протягом минулого року. Щоправда навіть з високим індексом, перерахунок відчують не всі.

Індексація має багато “підводних каменів”

Індексація розраховується за простою формулою, де береться відсоток інфляції за минулий рік, та ділиться на 2. Також береться відсоток росту середньої зарплати за останні три роки і також ділиться на два. Так як минулого року інфляція через війну стрибнула на рекордних 30%, то цьогорічний індекс разом з відсотком росту зарплат, має становити не менше 24%. Щоправда, нюанс криється в особливостях перерахунку.

Справа в тому, що індексують не фактичну суму виплати, яку особа отримує щомісяця, а розрахункову. Тобто, якщо ви маєте мінімальну пенсію, розміром 2600, то насправді розрахункова у вас 2050. А 500 гривень це надбавка за стаж. При індексації надбавки не враховуються. В результаті, навіть якщо особі додадуть індекс у розмірі майже 500 гривень, то по суті нічого не зміниться.

Індексацію відчують власники великих пенсій та пільгові категорії

Експерти зазначають, що найбільше індексацію відчують власники великих пенсій, від 6000 гривень і більше. Доплата таким особам буде від 1500 гривень. Також, зростуть виплати й для чорнобильців (мінімум 18 000 гривень), осіб з інвалідністю, та осіб, які втратили годувальника і є непрацездатними.