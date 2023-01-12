Синоптики составили прогнозы погоды на январь: забудьте о зиме

Январь откровенно удивляет своей погодой. Она совсем не зимняя. И если сейчас столбики термометров опустились до –1, –3 ночью, то в первых числах января была настоящая жара. Кое-где температура достигала рекордных +16 градусов. Синоптики поначалу прогнозировали сильные морозы (до -20). И сейчас отказываются от своих слов. Говорят, сильно мерзнуть украинцы не будут. И вообще, январская погода будет максимально близка норме, как для второго месяца зимы.

Будет относительно тепло

Если вспоминать зимы, которые были в Украине еще с десяток лет назад, то температура воздуха +2, +3 в январе достаточно высокая. Однако синоптики говорят, что в связи с изменением климата теперь это наша норма. Именно такая погода и установится на всей территории. Кое-где будут кратковременные морозы, до -5 ночью. Снега в январе дождутся разве что Карпаты и северные регионы. Остальные области будут иметь дождливую, сырую погоду и туманы. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха не опустится ниже +3.

Самая низкая январская температура была -40, а самая высокая +18

Интересно, что самая низкая температура, фиксированная на территории Украины в январе, была -40 градусов (в восточных и северных областях). Самая высокая была отметка +18 градусов, а в Крыму даже +22. В Карпатах и Закарпатье самая высокая январская температура не поднималась более 8 градусов.

Морозы еще будут

Так как в январе с морозами не сложилось, по крайней мере, пока, то синоптики считают, что пик холодов придется на февраль. Так сложилось, что зима в Украине начинает свирепствовать ближе к концу. Иногда даже в марте морозы гораздо сильнее, чем в декабре или январе. Эксперты говорят, что это все последствия глобального потепления. А через несколько десятков лет зима со снегом и морозами и вовсе может исчезнуть в Украине.