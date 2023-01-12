Синоптики склали прогнози погоди на січень: забудьте про зиму

Січень відверто дивує своєю погодою. Вона зовсім не зимова. І якщо зараз стовпчики термометрів опустилися до -1, -3 вночі, то в перших числах січня була справжня спека. Подекуди температура сягала рекордних +16 градусів. Синоптики спочатку прогнозували сильні морози (до -20). Та зараз відмовляються від своїх слів. Кажуть сильно мерзнути українці не будуть. І взагалі, січнева погода буде максимально близька до норми, як для другого місяця зими.

Буде відносно тепло

Якщо згадувати зими, які були в Україні ще з десяток років тому, то температура повітря +2, +3 в січні є доволі високою. Та синоптики кажуть, що у зв’язку зі зміною клімату тепер це наша норма. Саме така погода й установиться по всій території. Подекуди будуть короткочасні морози, до -5 вночі. Снігу в січні дочекаються хіба що Карпати та північні регіони. Решту областей матимуть дощову, сиру погода та тумани. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря не опуститься нижче +3.

Найнижча січнева температура була -40, а найвища +18

Цікаво, що найнижча температура, яку фіксували на території України в січні, була -40 градусів (у східних та північних областях). Найвищою була позначка +18 градусів, а у Криму навіть +22. В Карпатах та Закарпатті найвища січнева температура не піднімалася більше 8 градусів.

Морози ще будуть

Так як у січні з морозами не склалося, принаймні поки що, то синоптики вважають, що пік холодів припаде на лютий. Так склалося, що зима в Україні починає лютувати ближче до кінця. Інколи навіть у березні морози набагато сильніші ніж у грудні чи січні. Експерти кажуть, що все це наслідки глобального потепління. А через кілька десятків років зима зі снігом та морозами й зовсім може в Україні зникнути.