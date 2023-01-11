Украинец нашел в кармане 50 копеек, за которые можно купить новый iPhone

Украинцы очень часто пытаются продать монеты или банкноты, которые, по их мнению, могут заинтересовать коллекционеров. Иногда лот не приносит ожидаемых надежд, а иногда превосходит их. Что-то похожее случилось и на этот раз. Украинец опубликовал на известной платформе фото монеты номиналом в 50 копеек, имеющей одну особенность. Материал изготовления серебро, а не стандартная низкоуглеродистая сталь. За это мужчина потребовал сумму в 45 000 гривен, что по нынешнему курсу равняется 1200 долларов.

Кроме материала изготовления монета больше не имеет особенностей

В описании к монете написано, что она не подвергалась реставрации и была выпущена в 1992 году. Что касается повреждений или дефектов, то автор лота ничего не указал. На снимках видно, что монета как минимум поцарапана. Так как монеты 1992 года не являются уникальными, то данный экземпляр особенный исключительно благодаря материалу, из которого изготовлен.



В то же время, коллекционеры заявляют, что есть еще несколько вариаций монет номиналом в 50 копеек, выпущенных именно в 1992 году, которые могут быть высоко оценены.

Острый и узкий средний зуб трезубца. Преимущественно он широк, но есть ограниченная партия, выпущенная с узким. Группа с 8 насечками. Преимущественно насечки идут вокруг монеты, а не только в количестве 8 штук. Между листком и отростком просматривается форма трапеции.

Если вам удастся идентифицировать в своей копилке такой экземпляр, обязательно попробуйте продавать его. За такими монетами довольно часто охотятся.

Есть еще одна разновидность 50 копеек, которые высоко оцениваются, но встречаются очень редко.

Они имеют округлый зуб трезубца. Верх правого нижнего зерна имеет зазубринку. Гроздь №1 имеет 5 ягод, гроздь №3 имеет 4 ягоды. Третье зерно первого колоса замкнуто.

Какая цена таких монет неизвестно, но сумма точно варьируется в пределах 1000 долларов.