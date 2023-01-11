Українець знайшов в кишені 50 копійок, за які можна купити новий iPhone
Українці дуже часто пробують продати монети чи банкноти, які на їхню думку можуть зацікавити колекціонерів. Інколи, лот не приносить очікуваних сподівань, а інколи перевершує їх. Щось схоже трапилося й цього разу. Українець опублікував на відомій платформі фото монети номіналом у 50 копійок, яка має одну особливість. Матеріал виготовлення срібло, а не стандартна низьковуглецева сталь. За це чоловік зажадав суму у 45 000 гривень, що за нинішнім курсом дорівнює 1200 доларів.
Окрім матеріалу виготовлення монета більше немає особливостей
В описі до монети написано, що вона не піддавалася реставрації та була випущена у 1992 році. Щодо пошкоджень чи дефектів, то автор лоту нічого не вказав. На знімках видно, що монета, як мінімум подряпана. Так як монети 1992 року не є якимись унікальними, то даний екземпляр особливий виключно завдяки матеріалу, з якого виготовлений.
Водночас колекціонери заявляють, що є ще кілька варіацій монет номіналом у 50 копійок, випущених саме у 1992 році, які можуть бути високо оцінені.
- Гострий та вузький середній зуб тризуба. Переважно він широкий, але є обмежена партія, яка була випущена з вузьким.
- Гурт з 8 насічками. Переважно насічки йдуть довкола монети, а не лише у кількості 8 штук.
- Між листком та відростком проглядається форма трапеції.
Якщо вам вдасться ідентифікувати в своїй скарбничці такий екземпляр, то обов’язково пробуйте продавати його. За такими монетами досить часто полюють.
Є ще один різновид 50 копійок, які високо оцінюються але трапляються дуже рідко.
- Вони мають округлий зуб тризуба.
- Верх правого нижнього зерна має зазубринку.
- Гроно №1 має 5 ягід а, гроно №3 має 4 ягоди.
- Третє зерно першого колосу замкнене.
Яка ціна таких монет невідомо, але сума точно варіюється в межах 1000 доларів.
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