Українець знайшов в кишені 50 копійок, за які можна купити новий iPhone

Українці дуже часто пробують продати монети чи банкноти, які на їхню думку можуть зацікавити колекціонерів. Інколи, лот не приносить очікуваних сподівань, а інколи перевершує їх. Щось схоже трапилося й цього разу. Українець опублікував на відомій платформі фото монети номіналом у 50 копійок, яка має одну особливість. Матеріал виготовлення срібло, а не стандартна низьковуглецева сталь. За це чоловік зажадав суму у 45 000 гривень, що за нинішнім курсом дорівнює 1200 доларів.

Окрім матеріалу виготовлення монета більше немає особливостей

В описі до монети написано, що вона не піддавалася реставрації та була випущена у 1992 році. Щодо пошкоджень чи дефектів, то автор лоту нічого не вказав. На знімках видно, що монета, як мінімум подряпана. Так як монети 1992 року не є якимись унікальними, то даний екземпляр особливий виключно завдяки матеріалу, з якого виготовлений.



Водночас колекціонери заявляють, що є ще кілька варіацій монет номіналом у 50 копійок, випущених саме у 1992 році, які можуть бути високо оцінені.

Гострий та вузький середній зуб тризуба. Переважно він широкий, але є обмежена партія, яка була випущена з вузьким. Гурт з 8 насічками. Переважно насічки йдуть довкола монети, а не лише у кількості 8 штук. Між листком та відростком проглядається форма трапеції.

Якщо вам вдасться ідентифікувати в своїй скарбничці такий екземпляр, то обов’язково пробуйте продавати його. За такими монетами досить часто полюють.

Є ще один різновид 50 копійок, які високо оцінюються але трапляються дуже рідко.

Вони мають округлий зуб тризуба. Верх правого нижнього зерна має зазубринку. Гроно №1 має 5 ягід а, гроно №3 має 4 ягоди. Третє зерно першого колосу замкнене.

Яка ціна таких монет невідомо, але сума точно варіюється в межах 1000 доларів.