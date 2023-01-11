Гривня укріплює позиції: чи збережеться така перспектива. Актуальний курс валют на сьогодні

Вранці в середу обмінні пункти знизили курс американської та європейської валют.

Середній курс долара на валютному аукціоні на ранок середи, 11 січня, знизився відносно значень вечеро вівторка на 4 копійки в продажі, до 40, 51 гривні за долар, та на 5 копійок в покупці, до 40,4 гривні за долар.

Євро також незначно здешевшав. Станом на 12 годину його курс в продажі склав 42,84 гривні за євро, тобто на 2 копійки менше вчорашнього курсу. А в покупці знизився на 3 копійки, тобто до 42,62 гривні за долар.

Про це свідчать дані моніторингу оголошень покупки та продажу валют на популярному сайті kurs.com.ua.

Актуальний курс долара та євро в банках

Готівковий курс долара в банках загалом трохи знизився відносно показників вівторка на 10 копійок в продажі, до 40, 65 гривні за долар та на 5 копійок в покупці, тобто до 40,2 гривні за долар.

Щодо європейської валюти, то євро також здешевша на 5 копійок в продажі, тобто до 42,95 гривень за євро, та на 10 копійок в покупці, тобто до значення 42,2 гривні за долар. Таку інформацію надає популярний портал “Мінфін”.

Серед великих банків найнижчий курс долара встановлений в OTP банку – 40, 25 гривні за долари. В привіті курс знизився на 15 копійок. В Універсал Банку – на 10 копійок. Такий же курс встановив Укрексімбанк та Укргазбанк.

Не обновляли курс валют в Райффайзен Банку та Сенс Банку. Ощадбанк знищив курс на 5 копійок, а ПУМБ залишив значення на тому ж рівні.

Загалом така тенденція зберігатиметься в першій половині року, адже Україна отримує чимало фінансової допомоги від наших західних партнерів. В другій половині цього року є ймовірність, що Національний банк України вирішить припинити стримувати гривню. Проте експерти стверджують, що значного знецінення гривні очікувати не варто.