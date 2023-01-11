Блекауту не буде: енергетики розробили проєкт, який захистить міста при нових атаках

Спеціалісти вже працюють над реалізацією проєкту, який дозволить населенню мати доступ до води та тепла навіть при руйнуванні високовольтних ліній електропередач.

Українські енергетики працюють над проєктом, який допоможе захиститися від можливих блекаутів. Спочатку пілотний проєкт запустять у Києві, а тоді в інших великих містах України. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Мова йде про критичну інфраструктуру міст – опалення та водопостачання.

Наразі над цим проєктом працює уряд, міська адміністрація та донори. Робота активно ведеться, тож вже найближчим часом в усіх великих містах України буде обладнання для резервної генерації електроенергії.

За словами експерта, наші енергетики працюють над тим, щоб додати резерви потужностей генерації для великих міст, щоб навіть у випадку знищення частини високовольтних мереж споживачі мали доступ до таких важливих систем подачі води та тепла.

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що повний блекаут в Україні можливий лише в теорії, адже енергетики давно розробили різні технічні рішення для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Також голова Укренерго заявляв, що вимушені відключення електрики будуть тривати не менше двох місяців. А на повне відновлення електричної інфраструктури знадобиться не менше року.

Наприкінці січня наші військові почнуть освоювати протиракетні системи Patriot. Одну батарею нам нададуть США, іншу Німеччина. Також днями стало відомо, що Канада викупить у США батарею систем ППО NASAMS та передасть Україні. Тож вже найближчим часом сучасні системи ППО та ПРО стануть на захист неба.

Це дає надію на те. що російські окупанти більше не завдадуть шкоди енергетичній інфраструктурі. Навіть зараз, коли нам вистачає сучасних протиракетних систем наші сили протиповітряної оборони неймовірно ефективно знищують більшість ракет, а з новими сучасними системами наше небо нарешті стане безпечним.