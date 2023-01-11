Зупиняють всіх перехожих та транспорт: українцям масово видають повістки

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів, в України триває загальна мобілізація. Останнім часом особливо активно повістки вручають в великих містах України.

Про це повідомляють регіональні Telegram канали.

Мешканці столиці стверджують, що повістки вручають в усіх людних місцях.

В Одесі представники військових комісаріатів активно працюють на автостанції “Привоз” та залізничному вокзалі. Також повістки вручали на пляжі “Аркадія”, Курортному провулку, спусту на Трасу здоров’я, Таїровому та кількох великих торгових центрах.

В Дніпрі повідомляють, що в місті чергує безліч патрулів, які навіть зупиняють автівки. Також представники військових комісаріатів та територіальних центрів комплектування ходять по під’їздах, стукають в квартири і вже за фактом встановлюють особу та вручають повістку.

Зазначимо, що відповідно до діючого законодавства повістки в Україні можуть вручати будь де, але вона має відповідати кількома параметрам. Повістка повинна містити наступну інформацію:

підпис керівника територіального центру комплектування та соцпідтримки;

мокра печатка;

дата вручення;

адреса військового комісаріату;

час, коли треба з’явитися.

Вручати повістку можуть лише співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ЗМС, керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками.

Також раніше анонсувалися масштабні перевірки внутрішньо переміщених осіб. Уповноважені особи мають відвідувати місця проживання ВПО. Якщо переселенців не застануть вдома, то можуть позбавити виплат та пільг. Візити будуть без попередження, а тому люди можуть бути на роботі. У випадку скасування пільг, рішення можна буде оскаржити в місцевих органах соціального захисту. При цьому за неофіційними даними одна із причин раптових перевірок внутрішньо переміщених осіб – виявлення ухилянтів, тобто осіб, які змінили місце проживання та не повідомили про це військовий комісаріат або територіальний центр комплектування.