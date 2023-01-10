В 2023 году украинцы заплатят обновленные суммы за доставку газа: детали

В 2023 году все тарифы, относящиеся к отоплению, а также горячей воды остаются неизменными. Пока продолжается военное положение, и еще шесть месяцев после его завершения в Украине действует мораторий на повышение этих тарифов. Но как оказывается, некоторые все равно будут платить больше, по крайней мере, за доставку газа, которую вынуждены оплачивать даже не украинцы, которые не пользуются газом, но подключены к трубе.

Суммы в платежках увеличатся не у всех

Стоимость доставки газа рассчитывается по специальной формуле. В прошлом году она рассчитывалась следующим образом: тариф облгаза* (кубометры за период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021)/12. В этом году к формуле будут учитывать период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, то есть если за этот период времени вы потребили больше газа, то и будете платить больше.



Также платежки украинцев могут сильно отличаться от региона проживания. Самые дорогие тарифы в Винницкой области – 2,95 грн. за куб. Меньше всего платят жители столицы — всего 35 копеек.

Те, кто не пользуется газом, тоже будут платить

Даже если вы не проживали дома или совсем не пользовались газом и в это время остаетесь подключенными к трубе, то платежки насчитают. Вот, какие суммы у них будут:

39 куб. м. за год – для пользователей, которые используют газ только для приготовления пищи;

126 куб. м. в год — для пользователей, которые с помощью газа нагревают воду и готовят еду;

314 куб. м. в год — для потребителей, которые используют газ для отопления.

Если вы не пользуетесь газом и не хотите платить за его доставку, нужно отсоединиться от трубы и иметь соответствующий акт.