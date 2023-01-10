Дехто отримає вагому доплату до пенсії: сума може збільшитись майже вдвічі

Попри те, що розмір пенсій та зарплат заморожено, деякі доплати все таки відбудуться. Наприклад, в березні проведуть щорічну індексацію. Завдяки їй тисячі українців зможуть отримати доплату до пенсії в розмірі 50% та навіть 70%. І мова не лише про пільгові категорії, а й про звичайних людей, які отримують пенсію завдяки тому, що у свій час змогли заробити відповідний стаж та справно сплачували страхові внески.

Індексація торкнеться не кожного, але багатьох

Одразу варто внести ясність, що індексація розраховується враховуючи рівень інфляції за попередній рік, а також середньостатистичне зростання зарплати за останні три роки. За підрахунками експертів цьогорічна індексація мала б становити 24%. Скептики вже говорять, що реально люди отримають підвищення максимум на 5%. Та все трішки не так. Справа у складній формулі, яка застосовується при індексації. Індексують не фактичну пенсію, яку особа щомісяця отримує на руки, а розрахункову, тобто ту яка не включає жодних доплат. Тобто, якщо ваша пенсія разом з доплатами становить 2600, то ймовірно індексації ви не відчуєте, адже індексуватимуть чисту пенсію, яка становить 2050. В результаті сума вийде такою ж, як особа і отримує.

Відчують покращення ті, в кого більша виплата (від 3000 гривень і більше). Таких пенсіонерів в Україні майже третина.

Збільшаться виплати й для пільгових категорій

У 2023 році збільшаться виплати й для деяких пільгових категорій. Наприклад, жертвам чорнобильської катастрофи платитимуть приблизно 18000 щомісяця.

Якщо особа має інвалідність першої групи, то має право на індексацію у розмірі 100% від суми. Друга група — 80%. Третя група — 60%.

Якщо родина втратила годувальника, то на одну недієздатну особу назначатимуть 50% від розміру пенсії за віком. Якщо в родині двоє непрацездатних, то 100%.