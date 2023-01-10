У 2023 році українці заплатять оновлені суми за доставку газу: деталі

У 2023 році всі тарифи, які стосуються опалення, а також гарячої води залишаються незмінними. Допоки триває воєнний стан і ще шість місяців після його завершення в Україні діє мораторій на підвищення цих тарифів. Та як виявляється, дехто все одно платитиме більше, принаймні за доставку газу, яку змушені оплачувати навіть ті українці, що не користуються газом, але підключені до труби.

Суми в платіжках збільшаться не у всіх

Вартість доставки газу розраховується за спеціальною формулою. Минулого року вона розраховувалась наступним чином: тариф облгазу * (кубометри за період з 1 жовтня 2020-го по 30 вересня 2021-го)/12. Цього року до формули враховуватимуть період з жовтня 2021 року до вересня 2022 року, тобто якщо за цей період часу ви спожили більше газу, то й платитимете більше.

Також, платіжки українців можуть сильно відрізнятися від регіону проживання. Найдорожчі тарифи у Вінницькій області — 2,95 грн. за куб.м. Найменше платять мешканці столиці — всього 35 копійок.

Ті хто не користується газом теж платитимуть

Навіть якщо ви не проживали вдома, або зовсім не користувалися газом і в цей час залишаєтеся під’єднаними до труби, то платіжки нарахують. Ось, які суми в них будуть:

39 куб. м. за рік — д ля користувачів, які використовують газ лише для приготування їжі;

126 куб. м. за рік — д ля користувачі, які з допомогою газу нагрівають воду та готують їжу ;

314 куб. м. за рік — для споживачів, які газ використовують для опалення.

Якщо ви не користуєтесь газом і не хочете платити за його доставку, потрібно від’єднатися від труби та мати про це відповідно складений акт.