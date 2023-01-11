Банки ввели много изменений, которые не понравятся украинцам
Уже почти год идет война и, кажется, банковская сфера понемногу начинает уставать. Если раньше банки устраивали кредитные каникулы, то теперь будут увеличивать проценты за использование кредитных денег. Если в начале войны финучреждения предлагали льготные ставки, то теперь комиссия за перевод, снятие наличных и проведение других операций будет больше. Все из-за ряда новшеств, которые ввел Национальный банк Украины. После внедрения новых правил, многие банки начали нести больше убытков, которые теперь нужно экстренно покрывать.
НБУ ввел банкоматный роуминг и дежурные отделения
С начала года в Украине действует банкоматный роуминг. Это означает, что все банки установили совершенно одинаковые лимиты на снятие наличных денег и комиссию. То есть не имеет значения клиентом какого банка вы являетесь. Зайдя в любое отделение вы сможете снять наличные деньги на тех же условиях, что и в собственном банке. Это хорошо для клиентов, ведь когда выключают свет искать работающий банкомат собственного банка очень утомительно и долго. Но это плохо для банков, потому что их доходы теперь резко сократились.
Второе нововведение, пошатнувшее материальное положение финучреждений – необходимость открывать дежурные отделения. По всей территории Украины таких должно быть не менее 1000. Все они должны работать непрерывно даже в условиях блекаута. На одно такое отделение банк должен выделить около двух миллионов гривен. Сюда входит закупка генераторов и топлива, старлинков и другого дополнительного оборудования.
Банки будут поднимать тарифы на все услуги
В этой связи банки уже предупреждают своих клиентов, что стоимость абсолютно всех услуг вырастет. Обслуживание обойдется дороже физическим лицам и предпринимателям. Точно о том, насколько вырастут разного рода комиссии, пока неизвестно. Об этом каждое учреждение будет уведомлять своих клиентов в индивидуальном порядке.
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