Банки запровадили багато змін, які будуть не до вподоби українцям

Вже майже рік триває війна і здається банківська сфера потрохи починає втомлюватися. Якщо раніше банки влаштовували кредитні канікули, то тепер будуть збільшувати відсотки за користування кредитними грішми. Якщо на початку війни фінустанови пропонували пільгові ставки, то тепер комісія за переказ, зняття готівки та проведення інших операцій буде більшою. Все через низку нововведень, які запровадив Національний банк України. Після впровадження нових правил, багато банків почали зазнавати більше збитків, які тепер потрібно екстрено покривати.

НБУ запровадив банкоматний роумінг і чергові відділення

Від початку року в Україні діє банкоматний роумінг. Це означає, що всі банки встановили абсолютно однакові ліміти на зняття готівки та комісію. Тобто немає значення клієнтом якого банку ви є. Зайшовши у будь-яке відділення ви зможете зняти готівку на тих самих умовах, що й у власному банку. Це добре для клієнтів, адже коли вимикають світло шукати працюючий банкомат власного банку дуже виснажливо і довго. Але це погано для банків, бо їхні доходи тепер різко скоротилися.

Друге нововведення, яке похитнуло матеріальне становище фінустанов — необхідність відкривати чергові відділення. По всій території України таких має бути не менше 1000. Всі вони мають безперервно працювати навіть в умовах блекауту. На одне таке відділення банк мусить виділити близько двох мільйонів гривень. Сюди входить закупівля генераторів та палива, старлінку і іншого додаткового обладнання.

Банки будуть піднімати тарифи на всі послуги

У зв’язку з цим банки вже попереджають своїх клієнтів, що вартість абсолютно всіх послуг зросте. Обслуговування обійдеться дорожче як фізичним особам, так і підприємцям. Точно про те, наскільки зростуть різного роду комісії, поки невідомо. Про це кожна установа повідомлятиме своїх клієнтів у індивідуальному порядку.