Євро йде на рекорд: що відбувається в обмінниках України

Щодо американської валюти, то на аукціоні до полудня вівторка, 10- січня, долар знизився відносно курсу вечора понеділка на 3 копійки в продажі, тобто до 40,61 гривні за долар, та на 2 копійки в покупці, тобто до сорока з половиною гривні за долар.

Євро продовжує рости. Станом на 12:30 вівторка, 10 числа він зріс на 9 копійок в продажі, тобто до 42,9 гривні за долар, та на 12 копійок в покупці, до 42,68 гривні за долар.

Про це говорить інформація з системи моніторингу оголошень купівлі-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Курс долара та євро в банках

Готівковий курс долара в банках в середньому не змінився відносно понеділка в продажі (40,75 гривень за долар), але знизився в покупці на 5 копійок. тобто до 40, 25 гривні за долар. В той же час євро подорожчав на 15 копійок в продажу, тобто до 42,95 гривень за євро та на 20 копійок в покупці, тобто до 42,2 гривень за євро. Така інформація опублікована на популярному порталі “Мінфін”.

Серед найбільших банків найнижчий курс продажу долара встановлений в OTP Bank (40,25 гривні за долар). Приватбанк просить 40,45 гривень за один долар, в Універсал Банк курс складає 40,6 гривні за долар, в в Укргазбанку – 40,7 гривні за долар.

Укрсимбанк опустив курс продажу долара на 10 копійок, до 40, 75 гривні за долар. Не змінилися показники в Сенс Банку, вони залишилися на рівні 40.85 гривні за долар, а в Райффайзен Банку долар подорожчав на 5 копійок, до 40,9 гривні за долар. В Ощадбанку курс виріс на 7 копійок, до 40,95 гривні за долар. Найвищий курс долара зафіксований в ПУБМ Банку – 41, 25 гривень за долар.

Тобто гривня зміцнює свої позиції на фоні ослаблення долара. Також Bitcoin почав додавати в ціні на фоні здешевшання долара.