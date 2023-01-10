Подих весни чи морозяна свіжість: якою буде погода у лютому

Цьогорічна зима дивує різкими змінами погоди. Стовпчики термометрів то показують +14 градусів, то 17 нижче нуля. Такі температурні гойдалки будуть тривати протягом січня та лютого.

Синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода до кінця зими.

За його словами, короткі періоди морозу, приблизно по 3-5 днів, будуть чергуватися з аномально теплими періодами. У січні мороз буде наприкінці першої декади – на початку другої, а також в кінці другої та на початку третьої. У лютому температура опуститься нижче нуля посередині першої декади та на межі другої та третьої декад.

Погода в січня

Новий рік Україна зустріла з рекордно теплою погодою. Проте вже на початку другої декади на всій території країни будуть морози вночі. Також варто очікувати посилення опадів з перервами на день-два. Буде доволі холодно, але без суттєвих мінусових температур. Ближче до кінця другої декади буде два-три дні з сильними морозами.

В останню декаду погода буде часто змінюватися. Після короткої відлиги температура знову знизиться, але значного мінуса не буде. Опади будуть частими, проте не надто інтенсивними.

Погода в лютому

Останній місяць зими почнеться зі слабких опадів. Ближче до 5-6 лютого їх інтенсивність зросте. Також варто очікувати зниження температури. Наприкінці першої декади почнеться відлига.

У другій декаді лютого температура повітря буде підвищуватися, вночі ще можливі заморозки, а вдень температура триматиметься на рівні нуля. Опади будуть незначними.

Третя декада лютого принесе нічні заморозки та плюсову температуру вночі. Тобто буде відчуватися подих весни. Проте в останні дні лютого зима все ще нагадає про себе.

Загалом ця зима буде не надто суворою, і це чудово для українців, адже через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру ми змушені жити у мовах постійного відключення електрики. Тож, чим тепліша погода, тим рідшими будуть вимкнення електропостачання.