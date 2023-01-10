Військовозобов’язаних хочуть повернути з-за кордону: чи можливо це
Нещодавно уряд поклав на консульства та дипломатичні установи обов’язок інформувати військовозобов’язаних громадян України за кордоном про проведення мобілізації. Проте поки мова про примусову мобілізацію українців за кордоном не йде.
У постанові Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року передбачається, що призовники мають особисто приїхати з-за кордону до військкоматів чи Територіальних центрів комплектування в Україні для постановки на облік чи зняття з обліку. При цьому, якщо людина військовозобов’язана, то їй навряд чи вдасться назад повернутися за кордон.
За словами партнера-керівника консалтингової компанії People to People Олега Віщого, змусити громадян примусово повертатися до України для поставки на облік навряд чи вийде одразу через декілька причин.
У постанові немає норм про відстеження геолокації через банківські додатки про відстеження місцезнаходження. Більше того, таке стеження встановити неможливо, адже це банківська таємниця та стосується законодавства в іншій сфері.
Порядок щодо постановки військовозобов’язаних на облік передбачає лише запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, резервісті та військовозобов’язаних та визначеними інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, які адмініструються державними органами.
До того ж примусова мобілізація з-за кордону через дипломатичні установи та консульства, оскільки це інші країни, де не діють українські правоохоронні органи. Крім того, мобілізація в Україні не може бути підставою для депортації або екстрадиції, якщо людина перебуває в країні легально.
Таким чином ця постанова Кабінету міністрів більше спрямована на залякування чоловіків, які виїхали. Консули та дипломати лише на папері зможуть підтвердили, що вони всіх повідомили та посприяли, а повертатися до України для постановки на облік чи ні, це особиста справа кожного.
Більше того, чоловіки, які хотіли захищати Україну добровільно повернулися ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто зараз немає сенсу змушувати проходити службу військовозобов’язаних, які не є зацікавленими.
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