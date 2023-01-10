Росіяни використовують дітей для виявлення стратегічних об’єктів: як це відбувається

Російські спецслужби цинічно вербують українських дітей за допомогою мобільних ігор. Вони намагаються вивідати інформацію про стратегічно важливі об’єкти. Таку інформацію опублікував міністр оборони Олексій Резніков у своєму акаунті у Twitter.

Що про це відомо

Очільник Міністерства оборони перерахував порушення, які здійснила російська армія відповідно до правил ведення війни, передбачені в резолюції ООН. За словами Резнікова, інформацію про стратегічно важливі об’єкти передавали українські діти. Вони робили це несвідомо, адже окупанти змусили їх робити це несвідомо в рамках ігрового процесу.

Раніше стало відомо, що працівники російських спецслужб роблять спроби завербувати українських школярів. Для прикладу, у Луцьку Служба безпеки України зафіксувала аж три подібні випадки. Кількох підлітків затримали, коли ті фотографували військові об’єкти. В ході перевірки на їх смартфонах було виявлено переписку з абонентами з російської федерації.

За словами Резнікова, втягнення дітей – це не лише брудний трюк, адже відповідно до звичаїв війни такі дії окупантів можна класифікувати як воєнний злочин.

З огляду на те, що окупанти творять на тимчасово окупованих територіях, як тероризують мирне населення, чого тільки варті щоденні обстріли Миколаєва, які відбувалися влітку, а також атаки на енергетичну інфраструктуру по всій країні, здається. що вони порушили вже всі правила які тільки можна порушити. Наш ворог не зважає на жодні правила, окупанти наче зомбі вперто продовжують атакувати позиції українських військових та вчиняти різноманітні підлості, проте це ніяк не допоможе їм покращити свою ситуацію. Спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога та повернути всі свої території, включно з Кримом та Донбасом.

Нагадаємо, що одразу кілька західних країн нададуть Україні важче озброєння, а також системи протиповітряної оборони. Сподіваємося, що вже в 2023 році ми здобудемо довгоочікувану перемогу.