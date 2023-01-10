Жданов пояснив різницю між БМП Marder та М2 Bradley: яка машина краща

Воєнний експерт Олег Жданов розповів про користь американських бойових машин піхоти М2 Bradley, які Збройним силам України передадуть США. Надання БМП анонсував Білий дім минулого тижня. Воєнний експерт назвав М2 Bradley досить серйозною машиною з чудовим вогневим оснащенням.

Що відомо про характеристики та особливості Marder та M2 Bradley

За словами Жданова, Збройні сили України будуть використовувати американські бойові машини піхоти для доставки бійців та рубіж атаки. Крім 25-мм гармат бойова машина має два укріплення та ПТРК TOW. Експерт стверджує, що ці машини будуть дуже корисними для наших бійців.

Крім пяти десятків американських бойових машин піхоти, українська армія отримає чотири десятки німецьких машин Marder. За словами Жданова німецька машина набагато простіша. На озброєнні Marder є лише крупнокаліберний кулемет 12, 7 м. Жодного додаткового озброєння в німецькій машині немає. Таким чином американська машина набагато краща в плані озброєння за німецьку.

До слова, свою назву бойова машина піхоти отримала від прізвища генерала Омара Бредлі. Машина була спроектована американськими інженерами в 70-х років. На озброєнні армії Сполучених Штатів Америки вона стоїть з 1981 року. За цей час, тобто за майже сорок років було виготовлено 9 753 одиниць цих бойових машин. Ці БМП використовуватися в іракській та афганській воєнних кампаніях.

Наступним етапом українські збройні сили можуть отримати важкі танки. Кілька днів тому Польща заявила, що готова надати Україні деяку кількість важких німецьких танків Leopard, також, таку ж заявку зробила Фінляндія, а також Британія. Тобто одразу три країни готові надати різні моделі натівських танків, при цьому передача важкого озброєння стане можливою лише за умови погодження Європейським союзом.

Таке рішення західних партнерів України допоможе нам вкотре зламати плани окупантів та вийти на кордони 1991 року.