Дані мільйонів користувачів будуть під загрозою: припиняється підтримка популярних версій Windows 

Якщо комп’ютери користувачів не підтримують нові операційні системи, то рекомендовано купити більш нові моделі, щоб уникнути ймовірних загроз з безпекою.

Американська компанія Microsoft повідомила, що 10 січня 2022 року відключить Windows 7 та Windows 8.1 від оновлень безпеки та припинить технічну підтримку.

Тижнем раніше підтримку цих популярних версій систем припинив браузер Microsoft Edge, а версія Microsoft Edge 109 стане останньою, яку підтримують застарілі операційні системи. Також з 7 лютого їх підтримку припить популярний браузер Google Chrome.

Попри це обидва браузери продовжать працювати на цих операційних системах, вони більше не отримають жодних критично важливих оновлень або нових функцій.

Також буде припинено підтримку WebView2 – інструмента, який дозволяє розробникам вбудовувати веб-контент в свої додатки, буде припинено 10 січня, тобто сьогодні.

За оцінками експертів станом на 2021 рік Windows 7 все ще користувалося понадю 100 мільйонів осіб. Опитування Lansweeper, проведене, в жовтні минулого року показало, що кількість комп’ютерів з XP, 7 та 8 все ще перевищує кількість комп’ютерів з Windows 11.

Microsoft вперше повідомила про плани припинити підтримку цих популярних систем ще в 2020 році. Єдине виключення це ті, хто оплатив за додаткові три роки оновлень.

Якщо комп’ютери чи ноутбуки користувачів не підтримують операційні системи вище Windows 7 та 8,1, то рекомендовано придбати більш потужні гаджети, що уникнути ймовірних проблем з безпекою. Проте навряд чи ці системи стануть менш популярними, і справа навіть не в слабких комп’ютерах, а в зручності використання.

Раніше Microsoft припинили підтримку вже легендарної Windows XP, але чимало користувачів продовжують користуватися системою ризикуючи своїми даними. Зважаючи на регулярні кібератаки російських спецслужб, краще перестрахуватися та подбати про свою безпеку вже зараз, адже невідомо чим легковажність може обернутися в майбутньому.