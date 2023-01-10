І буде світло: екстрасенс розповів, коли припиняться відключення електроенергії

З жовтня російська федерація атакує енергетичну інфраструктуру України. Ситуація досить складна, тому наші енергетики змушені вводити віялові чи навіть аварійні відключення. Прогнозується, що найближчі два місяці будуть досить важкими.

Про це розповів відомий екстрасенс Максим Гордєєв.

Він стверджує, що Україна змогла стабілізувати ситуацію. Попри постійні відключення світла українці змогли адаптуватися до складних умов під час повномасштабного вторгнення окупантів.

Тепер українці встигають приготувати їсти, випрати, підзарядити гаджети та зробити всі інші справи всього за три години.

Проте прогноз екстрасенса на майбутнє не надто позитивний. За словами Гордєєва він відчуває важку енергетику і це продовжуватиметься близько двох місяців. Проте для повного відновлення енергетичній системі України знадобиться близько семи місяців.

За словами екстрасенса також варто очікувати нових атак на критичну інфраструктуру. Наступні два місяці можуть бути складними енергетично. І мова йде не лише про психологічно важкий період. Карти говорять, що всі ці події можуть затягнутися на 7 місяців. Буде складно нашим енергетикам як фізично, так і емоційно.

А якщо серйозно, то в Укренерго справді заявили, що найближчі два місяці будуть складними, з приходом весни ситуація покращиться, адже тепла погода сприятиме скороченню енергоспоживання.

Також наприкінці січня наші військові почнуть освоювати протиракетні системи Patriot. Це суттєво покращить ситуацію в енергетиці, адже ракети окупантів стануть менш загрозливими. США та Німеччина передадуть нам по батареї цих систем ПРО.

Раніше повідомлялося, що Україні критично потрібне радянське обладнання для ремонту енергосистеми, адже сучасне європейське обладнання має інші характеристики і його неможливо сумістити. Проте країни колишнього радянського союзу вже передали Україні частину необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Тож сподіваємося, що після закінчення опалювального сезону ситуація покращиться, проте на повне відновлення буде потрібно мінімум рік.