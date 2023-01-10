Мороз или оттепель: синоптики рассказали чего ждать во второй половине января

Конец декабря и начало января выдались очень теплыми. Некоторые украинские регионы встречали Новый год при +16 градусах днем и при плюсовой температуре ночью. Но уже скоро не по-зимнему теплая погода сменилась морозами. Пока что они идут по нарастающей и каждый день столбик термометра будет опускаться ниже на несколько отметок. Морозы продержатся совсем недолго. Синоптики прогнозируют и дальше теплую зиму. По крайней мере, вторая половина января будет именно такой.

Уже со следующей недели снова потеплеет

Пик похолодания ожидают к середине этой недели, то есть 10-12 числа. Затем в Украину вернется оттепель. Весомое потепление киевляне почувствуют уже в воскресенье, когда столбики термометра поднимутся до +5. Жители западных областей тоже не будут мерзнуть, хотя на западе прогнозируют снег с дождем и ветер. Поэтому на улице будет чувствоваться холоднее, чем на самом деле. На юге и на севере ситуация аналогичная.



Еще до Нового года синоптики заявляли, что к концу января могут ударить сильные морозы. Сейчас эту информацию никто не берется подтверждать. Из-за произошедшего на Новый год аномального потепления весь прогноз существенно видоизменился.

Что ж, украинцам это только на руку, ведь из-за постоянных отключений электроэнергии сложно полноценно прогреть квартиру. Сильные морозы ситуацию только бы усложняли.

Зима еще будет

В то же время расслабляться еще рано. Синоптики уверяют, что украинцы еще смогут в этом году почувствовать, что такое сильный мороз и снежные сугробы. Настоящая зима уже традиционно придет в феврале и, возможно, даже в начале марта. Правда, это будет кратковременное явление. Морозы продержатся не дольше недели, а максимум две. Снег будет лежать немного дольше, в зависимости от того, сколько его выпадет. К слову, из-за аномально теплой погоды в Украине не смогли полноценно заработать горнолыжные курорты.