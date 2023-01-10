ЗСУ отримають танки Challenger II: коли це стане можливим

Британський уряд наразі вивчає можливість передачі Збройним силам України важких танків. За інформацією видання Sky News переговори про поставку зброї тривають вже кілька тижнів. Тобто Лондон не проти передати український армії “деяку кількість” танків.

Як швидко це може статися

Допускається, що Збройні сили України можуть отримати від Британії близько десяти одиниць бойових танків. Така кількість зброї навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті. Проте це допоможе здолати побоювання союзників України передавати важке озброєння. Вони бояться, що Кремль розцінить поставку важких танків як вступ Заходу в війну проти російської федерації.

Щодо самих танків Challenger II, то вони класифікуються як найбільш важкоброньовані із всіх Західних танків. Корпус цього монстра вкритий бронею “Чобхем” другого покоління.Такий же захист передбачений на башті, що забезпечує високий рівень захисту екіпажу. Броня має кодове позначення “Дорчествер”. Інформація про її характеристики є засекреченою.

Стосовно озброєння цього важкого танка, то в Challenger II використовується 120-мм гармата L30A1, спарений кулемет L94A1 з калібром 7,62 мм, а також протиповітряний кулемет L37A2. Бойовий запас танка 52 снаряди та 4 тисячі патронів.

Нагадаємо, що з початку 2023 року чимало наших західних партнерів змінили позицію стосовно передачі важкого озброєння. Це суттєво допоможе нашим захисникам продовжувати боротьбу з окупантами. До того ж на фоні тривожних новин про ймовірний новий наступ окупантів, надання важкого озброєння допоможе вчергове зруйнувати плани окупантів.

Також наприкінці цього місяця наші військові почнуть проходити навчання по керуванню системами протиракетної оборони Patriot. Їх нам передадуть США, погодили надання цього виду озброєння після візиту президента України до Вашингтону. Ще одну батарею цих систем ПРО пообіцяла надати Німеччина, але терміни передачі поки не розголошуються.