Експерти розповіли, як супермаркети обманюють клієнтів: можна попасти на велику суму

Кажуть, що незнання законів не звільняє від відповідальності. А от їх знання дуже навіть допоможе притягнути до відповідальності дійсно винних. Зокрема у Держспоживчслужбі українцям розповіли, як їх часто обманюють у супермаркетах. Дещо ми приймаємо, як саме собою належне, але насправді, згідно із законом все зовсім не так.

Супермаркети несуть відповідальність за ваші речі

Дуже часто, на камерах схову чи біля них є табличка, що магазин не несе відповідальності за ваші речі. Насправді, несе. Більше того, вас не мають права не пропускати до торгового залу з сумкою чи пакетом. Якщо охоронець не пропускає, ви можете посилатися на закон “Про захист прав споживачів”. Якщо ви все ж під тиском чи за власним бажанням залишили речі, то саме магазин несе за них повну відповідальність.

“Адміністрація бере на себе обов’язок збереження зданих покупцями на зберігання речей. Це підтверджується видачею покупцю номерного жетону, іншого знака , що засвідчує прийняття речі на зберігання (згідно зі статтею 937 Цивільного кодексу України)”, – йдеться у роз’ясненні.

Якщо ж речі було вкрадено, то саме магазин має вам все компенсувати.

Не потрібно платити за пошкоджений товар

Ще один поширений міф, який придумали самі ж підприємці, що клієнт має відшкодувати пошкоджене майно. Звісно ж якщо покупець навмисно почне руйнувати все довкола, то не вийде сухим з води. Але якщо ви розбили чи пошкодили щось ненароком, то не повинні за це платити. Витрати лягають на супермаркет. Хіба що є відповідний договір, який відомий клієнтам і вони з них ознайомлені. Про це йдеться у статті №323 Громадянського кодексу.

Ну і третє, вас ніхто немає права змушувати купувати продукцію неналежної якості, або ту яка вам непотрібна. Хоча таке — це звісно й рідкість, але якщо подібний конфуз і трапиться — відмовляйтесь. Посилатися при цьому можна на другу частину статті 17 Закону України “Про захист прав споживачів”.