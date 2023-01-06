В Україні запустять десятки мініелектростанції: як це вплине на ситуацію в енергетиці

Для того, щоб не допустити довготривалого виведення енергетичної системи з ладу уряд України планує розгорнути мережу мініелектростанцій. Така інформація з’явилася на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Такі мініелектростанції забезпечать роботу енергогенерувальних підприємств, оскільки будуть надавати електроенергію для власних потреб підприємства. Також вони допоможуть забезпечити постачання води та опалення у населені пункти.

Наразі Міністерство не розкриває принцип роботи таких мініелектростанцій, їх технічні характеристики. кількість та розташування. Це й зрозуміло, не можна допустити, щоб така інформація потрапила до рук нашого ворога. Проте зазначається, що всього 20 подібних станцій можуть видати таку ж потужність, що й один атомний блок на 1000 МВт. З цього можна судити, то середня потужність мініелектростанції буде близько 50 МВт. Також вказано, що для запуску атомного блоку знадобиться від 100 до 150 МВт, що під силу мініелектростанціям.

В результаті численних ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України пошкоджено практично всі теплові електростанції. Через що енергосистема України зазнає значних труднощів з виробництвом достатньої кількості електроенергії. Найбільша атомна електростанція України — Запорізька АЕС з 6 енергоблоками по 1 000 МВт кожен захоплено російськими окупантами ще з перший днів повномасштабного вторгнення.

Після обстрілів окупанті часто пошкоджуються лінії електропередач, котрі забезпечують цей об’єкт та інші електростанції електрикою для власних потреб. Запуск аварійних генераторів в такій ситуації теж не завжди можливий, саме тому мініелектростанції могли б покращити ситуація яка склалася.

Раніше повідомлялося, що Україна та США домовилися про співробітництво малих модульних ядерних реакторів. Проте пілотна установка цього проєкту з’явиться не раніше ніж за 2-3 роки, а шукати рішення потрібно вже зараз, адже російські окупанти від 10 жовтня не покидають спроб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру.