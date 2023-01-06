Несподівана загроза: чому смартфони можуть бути небезпечнішими за зброю та як з цим боротися

Вище військове керівництво Сполучених Штатів Америки говорить про те, що вторгнення російських окупантів на територію України має навчити армії всіх країн світу правильно користуватися електронними пристроями, в тому числі смартфонами, в умовах бойових дій. Що це означає в поточній ситуації.

Після того як Збройні сили України завдали удару по російській базі в Макіївці, в Кремлі з посиланням на представників псевдореспубліки ДНР заявив, що мобілізовані, які були в Макіївці загинули через “високу стільникову активність”.

Саме так окупанти вирішили пояснити свій великий провал, а саме розміщення кількох сотень свіжомобілізованих військовослужбовців та великої кількості боєприпасів.

Попередня причина пригоди за версією російських окупантів — влучання HIMARS. Позиції були відстежені через активне використання військовослужбовцями, що прибули, мобільних телефонів. Саме про це повідомив представник самопроголошеної республіки.

Експерти американського інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що таким способом міністерство оборони російської федерації намагається перенести відповідальність за те, що сталося на керівництво самопроголошеної ДНР та самих мобілізованих. Таким чином вони не хочуть визнавати свої помилки.

Попри ще, в американській армії стверджують, що погано навчені солдати мають бути дуже обережними з використанням смартфонів в зоні бойових дій.

Всі бойові завдання мають виконуватися без смартфонів, смартгодинників та інших гаджетів, адже Wi-Fi, Bluetooth та мобільні дані можуть розкривати місцеперебування бійців.

Єдиний спосіб зберегти життя в умовах бойових дій — це відмова від використання смартфонів та інших гаджетів, які можуть розкривати місцеперебування. Спілкування в умовах бойових дій повинно відбуватися за допомогою захищених каналів зв’язку. Сучасна армія має переглянути ставлення та використання гаджетів в умовах війни, адже це надзвичайно потужний інструмент для стеження за армією противника.