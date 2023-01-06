Прямий шлях до перемоги: види сучасної західної зброї, яка допоможе Україні перемогти у війні 

Наразі для повної перемоги над окупантами Україні потрібна більш досконала зброя західного зразка.

Вже скоро наше небо захищатиме система протиракетної оборони Patriot. Про передачу цих систем стало відомо на фоні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Україна постійно акцентує на передачі наступальної зброї, а це ракети більшої дальності, наприклад, для тих же HIMARS, а також гелікоптерів та танків.

Кілька днів тому стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки. Ймовірно це стане поштовхом для передачі серйозного важкого озброєння для контрнаступальної операції. Раніше в Міністерстві оборони зазначали, що найскладнішим періодом для нас буде весна 2023 року, ймовірно, березень. На цей час планується масштабна наступальна операція. Експерти стверджують, що мова може йти про Мелітополь чи інші міста на півдні України, які допоможуть контролювати перешийок до Криму.

Також ввечері 5 січня стало відомо, що Німеччина передасть Україні батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot. Разом з системами, що передадуть США, наше небо захищатиме дві батареї Patriot. Раніше говорилося, що для повного захисту нашого неба знадобиться близько 20-30 пускових установок.

Також Німеччина пообіцяла передати бойові машини піхоти Marder, а сполучені штати Америки поповнять нашу армію 50 бойовими машинами Bradley. Це саме та важка зброя, яка допоможе нам боронити нашу країну. Також Великобританія анонсувала передачу українським збройним силам танки, але поки невідомо, що це буде.

На фоні новин про можливий повторний наступ російських окупантів на Київ чи спроби посилити активність бойових дій на Донбасі, нове озброєння буде дуже доречним.

Вже найближчим часом це озброєння надійне до України, а з настанням холодів та промерзанням ґрунту наші збройні сили розпочнуть контрнаступ, можливо по всій лінії фронту. Сподіваємося, що вже у 2023 році наша країна здобуде перемогу.