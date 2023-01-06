Український супутник EOS SAT-1 вперше вийшов на зв’язок після запуску: як це нам допоможе

3 січня цього року в космос був запущений супутник EOS SAT-1, який розробила компанія EOS Data Analytics. Супутник запустили за допомогою ракети Falcon 9, яка належить SpaceX. Український супутник став частиною першого у світі агросузір’я супутників.

Перша інформація, яку передав супутник, була пов’язана з телеметрією та даними про стан системи.

Це означає, що запуск першого апарату великого угрупування агросузір’я супутників пройшов успішно. В планах наразі запустити сім таких супутників. Їх головне призначення — екологічний моніторинг лісових угідь та впровадження методів сталого сільського господарства.

Запуск всіх супутників для формування сузір’я планують здійснити до 2025 року.

Для виготовлення супутника під кодовою назвою EOS SAT-1 було залучено одразу декілька компаній. Для прикладу, спільний українсько-південноафриканський виробник оптики Dragonfly Aerospace забезпечив супутники високоточними камерами, українська компанія SETS випустила двигун до нього, а виготовленням корпусу займалася компанія з 3D друку Flight Control Propulsion.

Перший супутник допоможе охопити територію до одного мільйона кілометрів на день. Це дозволить представникам аграрного бізнесу відстежувати різноманітні явища. несприятливі для ведення сільського господарства. Після запуску всього сузір’я буде можливість стежити за територією понад дванадцять мільйонів кілометрів.

Насправді запуск супутника EOS SAT-1 — це досить значна подія для України, адже не так часто вдається створити супутник та знайти спосіб запустити його в космос. Нещодавній запуск EOS SAT-1 дозволяє Україні заявити про себе ще й в такий спосіб. Ми здивували весь світ з початком повномасштабного наступу. Наша стійкість вразила весь демократичний світ. До того ж наші західні партнери вражені винахідливістю наших військових. Нещодавно стало відомо, що нашим захисникам вдалося збудувати систему управління військами по американському аналогу, але за значно менші кошти.