Частина українських пенсіонерів отримає 10% надбавку: кому пощастить 

Напередодні нового року, у грудні, деяких пенсіонерів порадували перерахунок виплат. Проте сума надбавки всім дісталася дуже різною, одні отримали по 600 гривень, а інші лише по 6. Останнє підвищення було пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Чергове підвищення пенсій вже анонсувала міністр соціального захисту Оксана Жолнович. Найімовірніше, воно відбудеться в березні.

Також на підвищення виплат можуть розраховувати донори, вони щомісяця будуть отримувати 10% до пенсії від прожиткового мінімуму.

Перерахунок цього виду надбавки, призначеної відповідно до діючого Закону України “Про донорство крові та її компонентів”, було проведено ще 1 грудня. Наразі ця доплата складає всього 258,90 гривень на місяць. Її додають до основної пенсійної виплати особи. До речі, ця сума залежить від прожиткового мінімуму, а це означає що до кінця 2023 року цю суму не переглянуть, адже прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожені через повномасштабну війну в Україні.

Варто зазначити. що у випадку зміни прожиткового мінімуму ця надбавка збільшується на різницю між старою виплатою та новою, тобто після підвищення.

Нагадаємо, що статус почесного донора в Україні можуть отримати люди, які безкоштовно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Щоб отримати надбавку за донорство, особі потрібно подати відповідну заявку та документи, що підтверджують нагородженням нагрудним знаком “Почесний донор України”. Заява подається до територіального управління Пенсійного фонду України.

Раніше обговорювалася ініціатива, яка передбачає допомогу пенсіонерам від меценатів. Тобто всі охочі можуть обрати пенсіонера за кількістю років стажу, віком та розміром пенсії. 70% такої пожертви піде обраному пенсіонеру, а інші 30% в держаний фонд для підвищення пенсій всім іншим пенсіонерам. Наразі невідомо коли така ініціатива запрацює, але українським пенсіонерам вона дуже потрібна.