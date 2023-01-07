Скоро в обращении появится много новых денег: как они выглядят

Еще в конце 2022 года Национальный Банк Украины анонсировал вывод из обращения многих уже устаревших купюр. Пока планируют утилизировать все банкноты номиналом от 5 до 100 гривен, выпущенные в течение 2003-2007 годов. В НБУ заявляют, что эти деньги уже устаревшие. Они потеряли все свои свойства и не являются надежными для дальнейшей эксплуатации. На их место планируют ввести в обращение купюры, изготовленные не позднее 2018 года, нового образца и с улучшенной защитой. Также банкноты номиналом в 5 и 10 гривен будут заменять соответствующими монетами. Как они смотрятся, уже понятно.

Обменивать старые деньги не нужно

Украинцам, у которых дома купюры старого образца вовсе не нужно паниковать. Они по-прежнему остаются действительными. То есть ими можно рассчитываться за покупки, более того их будут принимать терминалы и кассиры в банках. Просто как только подобная купюра попадет в руки кассиров, они будут откладывать ее отдельно, чтобы повторно банкнота в обращение не возвращалась. Таким образом, украинцам все реже будут попадать в руки старые деньги и все чаще новые. Что касается новых денег номиналом в 5 и 10 гривен, то они будут такими же, как сейчас каждый наверняка уже успел увидеть. Эти копейки уже давно в обращении, и украинцы точно хотя бы раз с ними столкнулись.

Новые купюры номиналом в 20, 50 и 100 гривен будут иметь привычный для нас дизайн. На них будет размещаться идентичная информация, портреты и рисунки, как и на деньгах старого образца. Просто новые деньги будут более жесткими, устойчивыми к повреждениям от воды или разрывов.

Также в НБУ уже размышляют над выпуском электронных денег. Е-гривна должна появиться в Украине совсем скоро. Эксперты отмечают, что электронными деньгами будут даже выдавать пенсию и социальные выплаты. Вероятно, вскоре начнет появляться больше информации об этом проекте.