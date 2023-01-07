Незабаром в обігу з’явиться багато нових грошей: як вони виглядають

Ще наприкінці 2022 року Національний Банк України анонсував виведення з обігу багатьох купюр, які є вже застарілими. Наразі планують утилізувати всі банкноти номіналом від 5 до 100 гривень випущені протягом 2003-2007 років. В НБУ заявляють, що ці гроші вже є застарілими. Вони втратили всі свої властивості, і не є надійними для подальшої експлуатації. На їх місце планують ввести в обіг купюри виготовлені не пізніше 2018 року, нового зразка та з поліпшеним захистом. Також, банкноти номіналом у 5 і 10 гривень будуть замінювати відповідними монетами. Як вони виглядають, вже відомо.

Обмінювати старі гроші не потрібно

Українцям, які мають вдома купюри старого зразка зовсім не потрібно панікувати. Вони й надалі залишаються дійсними. Тобто ними можна розраховуватися за покупки, ба більше їх прийматимуть термінали і касири у банках. Просто як тільки подібна купюра потрапить в руки касирів, вони її відкладатимуть окремо, щоб повторно банкнота в обіг не поверталась. Таким чином, українцям все рідше потраплятимуть в руки старі гроші, і все частіше нові. Щодо нових грошей номіналом у 5 та 10 гривень, то вони будуть такими ж, як зараз кожен вже напевно встиг побачити.

Ці копійки вже давно в обігу, і українці точно бодай раз з ними стикнулися. Нові купюри номіналом у 20, 50 та 100 гривень теж матимуть звичний для нас дизайн. На них буде розташована ідентична інформація, портрети й малюнки, як і на грошах старого зразку. Просто нові гроші будуть більш цупкими, стійкими до пошкоджень від води чи розривання.

Також в НБУ вже роздумують над випуском електронних грошей. Е-гривня мала б з’явитися в Україні зовсім скоро. Експерти зауважують, що електронними грішми навіть видаватимуть пенсію та соціальні виплати. Ймовірно незабаром почне з’являтися більше інформації про цей проєкт.