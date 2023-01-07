Анонсирована новая помощь в размере от 7000 до 23 000 гривен одним платежом: детали

В новом году все чаще появляется информация о новых видах социальных выплат, на которые претендуют совершенно разные категории граждан. На днях стало известно, что жители Киева и Киевской области могут оформить от 7000 до 23000 гривен помощи. Деньги выплатят тем, кто во время войны усыновил ребенка или принял несовершеннолетних в детский дом семейного типа.

Размер помощи варьируется от количества усыновленных детей

О данном виде помощи сообщили в Киевском городском совете. Возможно, по другим регионам помощь такая же, однако актуальную информацию лучше узнавать по собственному месту жительства. Что касается киевлян, то они могут оформить следующие выплаты:

7000 гривен выплатят приемным родителям, воспитывающим 1 или 2 ребенка, которые являются сиротами или лишены родительской опеки. 18 000 гривен выплатят тем, кто установил попечительство минимум над тремя и максимум над шестью детьми. 23 000 гривен выплатят семьям, где воспитывается 7 и более детей сирот.

“Это традиционные выплаты, которые производит город для поддержки и популяризации семейных форм воспитания, ведь дети должны воспитываться в семьях. Даже, несмотря на войну и нехватку средств, мы находим возможность для дополнительной поддержки таких форм воспитания. Указанную помощь также получат и внутренне перемещенные лица, которые отвечают критериям и состоят на учете и фактически проживают в Киеве“, – рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда,

Жители Киевщины претендуют на еще одну помощь

Также жители Киевской и Харьковской областей могут претендовать на выплаты от американской компании HIAS. Речь о регионах, наиболее пострадавших от боевых действий, и те что определенный период времени находились в оккупации. Людям будут платить по 2200 гривен на человека в течение трех месяцев.