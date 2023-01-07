Анонсовано нову допомогу розміром від 7000 до 23 000 гривень одним платежем: деталі

У новому році все частіше з’являється інформація про нові види соціальних виплат, на які претендують абсолютно різні категорії громадян. Відтак, днями стало відомо, що мешканці Києва та Київської області можуть оформити від 7000 до 23000 гривень допомоги. Гроші виплатять тим, хто під час війни всиновив дитину, або прийняв неповнолітніх у дитячий будинок сімейного типу.

Розмір допомоги варіюється від кількості усиновлених дітей

Про даний вид допомоги повідомили у Київській міській раді. Можливо по інших регіонах допомога така ж, однак актуальну інформацію краще дізнаватися за власним місцем проживання. Що стосується киян, то вони можуть оформити наступні виплати:

7000 гривень виплатять прийомним батькам, як і виховують 1 або 2 дитини, що є сиротами або позбавлені батьківської опіки. 18 000 гривень виплатять тим, хто встановив опікунство мінімум над трьома та максимум над шістьма дітьми. 23000 гривень виплатять родинам, де виховується 7 і більше дітей сиріт.

“Це традиційні виплати, які здійснює місто для підтримки та популяризації сімейних форм виховання, адже діти мають виховуватись у сім’ях. Навіть, незважаючи на війну та нестачу коштів, ми знаходимо можливість для додаткової підтримки таких форм виховання. Вказану допомогу також отримають і внутрішньо переміщені особи , які відповідають критеріям та перебувають на обліку та фактично проживають у Києві“, – розповіла заступник голови КМДА Марина Хонда,

Мешканці Київщини претендують на ще одну допомогу

Також, мешканці Київської та Харківської областей можуть претендувати на виплати від американської компанії HIAS. Мова про регіони, які найбільше постраждали від бойових дій, та певний період часу перебували в окупації. Людям платитимуть по 2200 гривень на особу, протягом трьох місяців.