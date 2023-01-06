Стало відомо, скільки Україні витрачає на перехоплення одного “шахеда”

Собівартість одного іранського безпілотного літального апарата Shahed-136 складає близько 20 тисяч доларів. Окупанти використовують такі дрони в великій кількості для атак переважно вночі, що їх не можна було збити за допомогою стрілецької зброї.

Це призводить до того, що українські сили протиповітряної оборони змушені використовувати для перехоплення безпілотників-камікадзе ракети типу “земля-повітря”. В залежності від системи протиповітряної оборони, яка буде використовуватися для знищення БПЛА, їх вартість буде коливатися в межах 140-500 тисяч доларів. Про це повідомляє американське видання NYT.

Детальні розрахунки вартості перехоплення шахеда

В матеріалі американського видання зазначається, що всі запущені росіянами дрони у 2023 році були знищені саме завдяки силам протиповітряної оборони, оскільки їх запускали вночі. Таким чином виникає запитання, скільки це все коштувало нашій країні. Артем Старосєк з агенції Molfar підрахував, що вартість одного іранського Shahed-136 складає 20 тисяч доларів. Це в той час. коли одна ракета для комплексу С-300 коштує близько 140 тисяч доларів. Ракети для американських систем протиповітряної оборони NASAMS коштують ще дорожче, аж до пів мільйона доларів. Це при тому, що від вересня російські окупанти запустили по нашій критичній інфраструктурі понад шість сотень безпілотних літальних апаратів, більшість з яких була знешкоджена, і це без урахування розвідувальних дронів на які теж витрачаються ракети.

При цьому Старосєк назвав розрахунки американських журналістів хибними. При оцінці вартості перехоплення іранських безпілотних літальних апаратів “шахед” необхідно виходити з того, чи був дрон знищений ще на підльоті чи з його допомогою ворогу вдалося завдати удару по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що українські конструктори розробляють унікальні безпілотні літальні апарати, які будуть полювати на іранські “шахеди”. Наразі навчання проходить сотня операторів. яким довірять керування новою розробкою. Таким чином Україна зможе заощадити значну суму на боротьбі з безпілотниками.