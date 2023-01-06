ЗСУ отримати високоточні снаряди з космічними технологіями: як вони нищать окупанта

Збройні сили України тепер мають на озброєнні високоточні снаряди BONUS. Українські артилеристи почали використовувати цей вид протитанкових снарядів для знищення ворожої броньованої техніки. Така інформація була опублікована в аккаунті Ukraine Weapons Tracker у Twitter. При цьому офіційно жодна країна світу не оголошувала про постачання високоточних снарядів BONUS українській армії.

Що відомо про снаряди BONUS

Снаряди BONUS мають калібр 155-мм та складаються з двох суббоєприпасів. Його підрив відбувається в повітрі при наближенні до цілі. Після вибуху вивільняються суббоєприпаси. Це відбувається за допомогою інфрачервоних датчиків та радара LIDAR. Залишки цього високоточного боєприпасу попали в лапи окупантів. Вони ж і оприлюднили фото уламків, на яких можна помітити відповідне маркування боєприпасів BONUS.

Ці надточні снаряди були створені інженерами французької компанії NEXTERS в партнерстві з колегами зі шведської компанії Bofos. Серійне виробництво цих надточних боєприпасів було запущене в 1992 році. Суббоєприпаси атакують танки в башти під вертикальним кутом. Також один такий снаряд здатен завдавати удару одразу по двох цілях.

Нагадаємо, що Франція оголосила про передачу українським збройним силам колісних танків західного зразка. Після цього ще кілька країн оголосили про передачу українці важкого озброєння. Тож ймовірно крім всього Україна вже в найближчому майбутньому може отримати німецькі танки Gepard.

Також вже скоро на захист нашого неба стануть системи протиракетної оборони Patriot. Українські військові зараз проходять навчання та вже наприкінці зими системи ППО Patriot можуть бути розгорнуті в Україні. Першу батарею цих систем ППО нам гарантували надати Сполучені штати Америки., проте ввечері 5 січня стало відомо про передачу ще однієї батареї нашими німецькими партнерами. Проте терміни передачі наразі не повідомляють.