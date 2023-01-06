На озброєнні ЗСУ з’явився новий морський дрон “Блискавка”: як це вплине на подальший хід війни

Український флот надводних дронів продовжує розвиватися. Підписники онлайн-видання “Блискавка” зібрали кошти на ще один апарат, який так і назвали – “Блискавка”. Повідомлення про це було оприлюднене в Instagram-акаунтів платформи UNITED24, яка й займається збором коштів на створення флоту морських безпілотників.

Що відомо про новий дрон

В повідомленні зазначено, що новий морський дрон наші Збройні сили отримають нові дрони вже у 2023 році. Підписники онлайн-видання “Блискавка” зібрали гроші на ще один морський дрон. Саме тому йому дали доволі символічну назву. і

Новорічний збір на морські дрони був оголошений підписниками в грудні минулого року. На початок 2023 року стало відомо, що менш як за місяць вдалося зібрати понад 10 мільйонів гривень. Зібрані кошти були перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України, який був створений спеціально для фінансування проєкту “Флот морських дронів”. Загальнонаціональний збір коштів на платформі UNITED24 був запущений в листопаді. Володимир Зеленський тоді зазначав, що такі морські дрони допоможуть Збройним силам України захищати українські міста від ракет, які російські окупанти запускають з бойових кораблів.

Нагадаємо, що українські конструктори розробили унікальний безпілотний літальний апарат, який буде полювати на іранські “шахеди”. Наразі навчання проходить сотня операторів, які повинні навчитися керувати цими БПЛА. Таким чином наші сили протиповітряної оборони зможуть зберегти ракети для знищення більш загрозливих ракет окупантів. Наш ворог все частіше запускає Shahed-136 вночі, щоб його не можна було збити зі стрілецької зброї чи переносних зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, що від початку 2023 року окупанти запустили по Україні близько сотні іранських безпілотних літальних апаратів камікадзе. Всі дрони, які запустив ворог, були знищені нашими силами протиповітряної оборони та мобільними бригадами.