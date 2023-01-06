Росія перетворює ФАБ-500 на “розумні” бомби: в цьому їх допомогла американська система JDAM

Російські окупанти часто використовують некеровані фугасні авіаційні бомби для залякуванн населення. Такими вони стерли з лиця землі багатостраждальний Маріуполь. Тепер вони планують вдосконалити ФАБ-500 за допомогою нової системи наведення – аналога американської JDAM. Мова йде про набір крил для цих бомб, які дозволять смертоносній зброї планерувати.

Що це означає для України

Знімки покращеної версії бомби з’явилися в телеграм-каналі. Судячи по досить грубому виконання можна стверджувати, що це випробувальний екземпляр, який ймовірно зібрали зовсім недавно.

Окупанти використовують систему наведення, схожу на американську розробку JDAM для покращення точності використання фугасних авіаційних бомб.

Нагадаємо, що наприкінці літа стало відомо, що Пентагон вирішив передати Збройним силам України партію систем JDAM, призначених для перетворення авіаційних снарядів в “розумні” бомби. До складу комплекту JDAM входить аеродинамічне кермо та навігаційна система. З їх допомогою бомбу, що вільно падає, можна легко перетворити на доволі точний боєприпас, який чудово коригується та потрапляє точно в ціль. Завдяки такій високоточній системі наведення від наших американських партнерів українські збройні сили отримати можливість атакувати крупні об’єкти нашого ворога.

При цьому окупанти вже давно бояться залітати в повітряний простір України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення нашим повітряним силам вдалося повернути повний контроль над небом.

Нагадаємо, що найближчим часом на захист українського неба стануть системи протиракетної оборони Patriot, які передадуть наші американські партнери. Також ввечері 5 січня стало відомо, що Німеччина передасть нам батарею Patriot. Залишилося зачекати доки наші спеціалісти проходять навчання та освоять керування цими системами протиракетної оборони. За найоптимістичнішим прогнозом вони стануть на захист України вже наприкінці зими. Проте західні партнери стверджують, що для освоєння Patriot нашим бійцям знадобиться кілька місяців, але українці вже здивувати світ, коли навчилися працювати з HIMARS за кілька тижнів, замість кількох місяців.