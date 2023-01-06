В Україні почали виробляти аналоги американських шоломів FAST: чи поступаються вони оригіналу

Жителі Хмельницького запустили виробництво шоломів для бійців Сил спеціальних операцій. Як повідомляє видання АрміяInform, шоломи для військовослужбовців Збройних сил України волонтери виготовляють ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення армії окупантів вони почали випускати аналоги американських шоломів FAST ballistic High Cut. Такий вид захисту використовують мінометники, артилеристи та бійці Сил спеціальних операцій. Характерна риса цієї моделі – наявність вирізу під навушники.

Що відомо про шоломи від українського виробника

За словами волонтера Дмитра Столярчука, їх керівник проходив службу в Силах спеціальних операцій. Саме він підказав, на що потрібно звернути увагу, щоб шолом був зручним у використанні. Крім виробництва аналогів американського FAST, умільці з Хмельницького працюють над удосконаленням українських шоломів TOR-2. Вони встановлюють на них підвісну систему, кавери та подушечки власного виробництва.

Волонтери стверджують, що в 90% випадків шолом їхнього виробництва забезпечує надійний захист бійця від травмування уламками вибухових предметів. Більше того, були випадки коли їхні шоломи витримували постріли з автомата та навіть кулемета. Все залежить від дистанції та везіння.

Шоломи хмельницькі умільці виготовляють у гаражі. Після повномасштабного вторгнення вони почали працювали більш продуктивно, тож з квітня 2022 року їм вдалося виготовити та передати бійцям близько 800 одиниць шоломів.

Нагадаємо, що зараз в Україні працюють не лише над виготовлення екіпіровки, але й над розробкою безпілотних літальних апаратів, які полюватимуть на іранські “шахеди”. Наразі навчання проходить сотня операторів, які вже найближчим часом заступлять на бойові чергування з дронами-мисливцями. Це допоможе зберегти дороговартісні ракети для систем протиповітряної оборони, адже окупанти запускають безпілотні літальні апарати камікадзе вночі, щоб їх не можна було збити зі стрілецької зброї чи переносних зенітно-ракетних комплексів.