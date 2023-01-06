Українцям розповіли, чи варто купувати iPhone 14 Plus

Купувати смартфон iPhone 14 Plus від Apple на початку 2023 року варто лише тим українцям, хто хоче заощадити та отримати великий дисплей.

“Plus далеко не найпросунутіший гаджет, але якщо вам потрібен саме гігантський 6,7-дюймовий “айфон”, а заощадити хочеться, то у вас просто немає вибору”, – пояснюють експерти.

За словами блогерів, 14 Plus залишається найдоступнішим смартфоном з великим екраном – iPhone 14 Pro Max продається відчутно дорожче. Однак фахівці попередили про нюанси гаджета.

«Не розраховуйте на те, що Plus рекламують як найвитриваліший «айфон» – тести показують, що це не так. При цьому звичайний iPhone 14 коштує відчутно дешевше», – підсумували експерти. Ціни на iPhone 14 Plus починаються від 36 тис. гривень.