Украинцы должны уплатить немалый налог за собственное жилье: платежки уже начали поступать

Украинцы ежегодно платят налог за “лишние метры”. Война немного внесла коррективы и в 2023 году деньги будут платить только те, чей населенный пункт не был в оккупации. Также от налога освобождены лица, жилье которых находится в непосредственной близости или в эпицентре боевых действий. Всем остальным платежки уже начали поступать. Сообщается, что платежки будут поступать в течение нескольких месяцев (до июля включительно). А на то, чтобы оплатить средства, лицу будут предоставлять 60 дней.

Подробно все прописано в законе 2142-ІХ

Подробная информация о налоге прописана в законе 2142-ІХ (статья 266) Налогового кодекса Украины. Налог будут платить все владельцы квартир площадью более 60 кв.м и домов площадью более 120 квадратных метров. Размер налога зависит от населённого пункта. То есть ставку формируют органы местных властей. Однако ее размер не должен превышать 1,5% минимальной зарплаты. На 2023 год это 97,5 гривен. Кроме этого, в зависимости от региона может корректироваться и допустимая “лишняя площадь”. Например, в некоторых городах граждане платят за лишние метры, если их квартира больше 70 метров квадратных, а не 60.

В Украине обновлены налоги на покупку недвижимости

К слову, с ноября 2022 года обновлены правила покупки жилья на первичном рынке. Теперь застройщики будут платить НДС кассовым методом. А продавцы будут платить налог с доходов. Он будет рассчитываться из той суммы, которую лицо получило продав купленное у застройщика жилье. Эксперты отмечают, что эта ситуация может повлечь за собой два варианта развития событий. Либо цены на недвижимость вырастут, либо застройщики и продавцы начнут обходить законы и заключать сделки купли продажи, где указанные суммы не совсем достоверны. То есть будет некое теневое отмывание средств. Скорее всего, произойдет именно вторая ситуация. Спрос на жилье и так снизился, поэтому повышение цен лишь усложнит положение.