Українці повинні сплатити чималий податок за власне житло: платіжки вже почали надходити

Українці щорічно сплачують податок за “зайві метри”. Війна трохи внесла корективи і у 2023 році гроші платитимуть лише ті, чий населений пункт не був в окупації. Також, від податку звільнені особи, житло яких перебуває у безпосередній близькості або в епіцентрі бойових дій. Всім іншим платіжки вже почали надходити. Повідомляється, що платіжки надходитимуть протягом кількох місяців (до липня включно). А на те, щоб сплатити кошти особі надаватимуть 60 днів.

Детально все прописано у законі 2142-ІХ

Детальна інформація про даний податок прописана у законі 2142-ІХ (стаття 266) Податкового кодексу України. Податок сплачуватимуть всі власники квартир площа яких більше 60 кв.м та будинків площею понад 120 квадратних метрів. Розмір податку залежить від населеного пункту. Тобто ставку формують органи місцевої влади. Однак її розмір не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. Станом на 2023 рік це 97,5 гривень. Крім цього, залежно від регіону може коригуватися й допустима “зайва площа”. Наприклад, в деяких містах громадяни сплачують за зайві метри, якщо їхня квартира більша ніж 70 метрів квадратних, а не 60.

В Україні оновлено податки на купівлю нерухомості



До слова, з листопада 2022 року оновлено правила купівлі житла на первинному ринку. Відтепер забудовники платитимуть ПДВ касовим методом. А продавці платитимуть податок з доходів. Він розраховуватиметься з тієї суми, яку особа отримала продавши куплене в забудовника житло. Експерти зазначають, що ця ситуація може спричинити два варіанти розвитку подій. Або ціни на нерухомість зростуть, або забудовники та продавці почнуть обходити закони та укладати угоди купівлі продажу, де суми вказані не зовсім достовірні. Тобто буде таке собі тіньове відмивання коштів. Швидше за все трапиться саме друга ситуація. Попит на житло й так знизився, тому підвищення цін лише ускладнить становище.