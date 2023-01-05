В ВСУ объяснили, кому будут вручать повестки в ближайшие недели

Военное положение и мобилизация продолжаются. Более того, в сети ежедневно появляется информация, что повестки будут вручать гораздо активнее. Теперь их будут вручать руководители на предприятиях. Уполномоченные лица имеют право вручать повестки прямо во дворах и в общественных местах. Многих это сильно смутило, поэтому в Вооруженных Силах Украины поспешили объяснить, о чем идет речь.

Повестки будут вручены для уточнения данных

В Вооруженных Силах Украины сообщают, что в 95% случаев повестки будут вручаться только для того, чтобы лицо явилось в военкомат и обновило свои данные. Это своеобразное обновление базы и не означает, что получив повестку лицо сразу же отправится на обучение или тем более на фронт. По большей части после похода в военкомат всех отпускают домой и могут и вовсе больше не беспокоить.

«Да, мужчины будут получать повестки, чтобы ТЦК и СП могли иметь актуальную информацию по учету. Это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные, а затем возвращается домой», – рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сообщает издание «НВ».

Порядок постановления на военный учет несколько изменен

Также, в 2023 году был введен ряд других изменений, касающихся постановления на военный учет. В частности:

Украинцы могут подавать свои данные в военкомат с помощью “Дии”. Женщины-врачи или фармацевты, не состоящие на учете ранее, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года. Дипведомства будут вести военный учет среди украинцев за границей и будут способствовать их возвращению в Украину во время мобилизации.

Принимать на работу или обучение военнообязанного могут только при наличии военного билета или постановки на учет.