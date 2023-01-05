В ЗСУ пояснили, кому вручатимуть повістки найближчими тижнями

Воєнний стан та мобілізація продовжуються. Більше того, в мережі чи не щодня з’являється інформація, що повістки вручатимуть набагато активніше. Відтепер їх вручатимуть керівники на підприємствах. Уповноважені особи мають право вручати повістки прямо в дворах, та у громадських місцях. Багатьох це сильно збентежило, тож у Збройних Силах України поспішили пояснити, про що мова.

Повістки вручатимуть для уточнення даних

У Збройних Силах України повідомляють, що у 95% випадків повістки вручатимуть лише для того, щоб особа з’явилася у військкомат та оновила свої дані. Це своєрідне оновлення бази і це не означає, що отримавши повістку особа одразу ж відправиться на навчання чи тим паче на фронт. Здебільшого після походу у військкомат всіх відпускають додому і можуть й зовсім більше не турбувати.

«Так, чоловіки отримуватимуть повістки, щоб ТЦК та СП могли мати актуальну інформацію з обліку. Це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився до територіального центру і там уточнили його військово-облікові дані, а потім він повертається додому», – розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє видання «НВ».

Порядок постанови на військовий облік дещо змінено

Також, у 2023 році запровадили ряд інших змін, що стосуються постанови на військовий облік. Зокрема:

Українці можуть подавати свої дані до військкомату за допомогою “Дії”. Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на обліку раніше, можуть працевлаштовуватися, як невійськові до кінця 2026 року. Дипвідомства вестимуть військовий облік серед українців за кордоном та сприятимуть їх поверненню в Україну під час мобілізації.

Приймати на роботу чи навчання військовозобов’язаного зможуть лише за наявності військового квитка чи постановки на облік.