Украинцам будут бесплатно раздавать энергосберегающие лампы: как и где можно получить
Каждый гражданин сможет прийти в отделение «Укрпочты» и получить пять новых LED-ламп в обмен на старые лампы накаливания.
В Украине в скором времени стартует программа обмена старых ламп на энергосберегающие. Бесплатно обеспечить украинцев новенькими LED-лампами согласилась Еврокомиссия. Но пока первая партия ламп все еще не прибыла в Украину. Задерживает реализацию проекта и Кабинет Министров, до сих пор не одобривший соответствующий правовой акт. Когда же украинцы наконец смогут обменять свои старые лампочки на новые и как это будет происходить?
Бесплатный обмен ламп накаливания на энергосберегающие лампы нового поколения будет осуществляться в отделениях «Укрпочты» с помощью специальной услуги приложения «Дия». Как отметили в пресс-службе «Дия», граждане смогут принести в ближайший филиал почтового оператора свои лампочки и забрать новенькие LED-устройства.
Использовать для обмена ламп именно отделения «Укрпочты» авторы инициативы решили из-за ее расширенной сети. Ведь отделения этого почтового оператора есть даже в самых отдаленных городах и селах. Благодаря этому обменять старые лампы на современные, сможет еще большее количество украинцев.
На сегодняшний день «Дия» уже полностью готова к старту проекта. Как только первая партия ламп будет доставлена в Украину, а чиновники окончательно утвердят правовые нормы, касающиеся механизма обмена, новая услуга будет запущена.
В «Дия» также объяснили, как будет проходить процесс обмена ламп:
- украинцы смогут записаться в приложении на замену ламп в одно из отделений «Укрпочты»;
- принести старые лампы накаливания (не более 5 штук) в указанное отделение и взять вместо них новенькие LED-лампы.
В «Дия» считают, что запустить эту услугу удастся в январе. Ведь первые 15 млн энергосберегающих ламп должны прибыть в Украину уже со дня на день.
Напомним, что общее количество LED-ламп, которые пообещала поставить Украине Еврокомиссия, составляет 50 млн штук. Замена такого количества ламп по подсчетам экспертов позволит ежечасно экономить около 1 ГВт энергии, что соответствует объему генерации одной атомной электростанции.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter