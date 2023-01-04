Украинцам будут бесплатно раздавать энергосберегающие лампы: как и где можно получить

В Украине в скором времени стартует программа обмена старых ламп на энергосберегающие. Бесплатно обеспечить украинцев новенькими LED-лампами согласилась Еврокомиссия. Но пока первая партия ламп все еще не прибыла в Украину. Задерживает реализацию проекта и Кабинет Министров, до сих пор не одобривший соответствующий правовой акт. Когда же украинцы наконец смогут обменять свои старые лампочки на новые и как это будет происходить?

Бесплатный обмен ламп накаливания на энергосберегающие лампы нового поколения будет осуществляться в отделениях «Укрпочты» с помощью специальной услуги приложения «Дия». Как отметили в пресс-службе «Дия», граждане смогут принести в ближайший филиал почтового оператора свои лампочки и забрать новенькие LED-устройства.

Использовать для обмена ламп именно отделения «Укрпочты» авторы инициативы решили из-за ее расширенной сети. Ведь отделения этого почтового оператора есть даже в самых отдаленных городах и селах. Благодаря этому обменять старые лампы на современные, сможет еще большее количество украинцев.

На сегодняшний день «Дия» уже полностью готова к старту проекта. Как только первая партия ламп будет доставлена в Украину, а чиновники окончательно утвердят правовые нормы, касающиеся механизма обмена, новая услуга будет запущена.

В «Дия» также объяснили, как будет проходить процесс обмена ламп:

украинцы смогут записаться в приложении на замену ламп в одно из отделений «Укрпочты»;

принести старые лампы накаливания (не более 5 штук) в указанное отделение и взять вместо них новенькие LED-лампы.

В «Дия» считают, что запустить эту услугу удастся в январе. Ведь первые 15 млн энергосберегающих ламп должны прибыть в Украину уже со дня на день.

Напомним, что общее количество LED-ламп, которые пообещала поставить Украине Еврокомиссия, составляет 50 млн штук. Замена такого количества ламп по подсчетам экспертов позволит ежечасно экономить около 1 ГВт энергии, что соответствует объему генерации одной атомной электростанции.