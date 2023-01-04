Тысячи украинцев могут оформить польскую пенсию: детали

Из-за войны очень много украинцев переехало заграницу. Некоторые там трудоустроились причем официально, а значит страховой стаж тоже накапливается. Более того, еще до войны многие наши граждани частенько работали за границей и нередко также по контракту и со всеми социальными гарантиями. Если у вас есть хоть какой-то стаж работы в Польше, то вы можете оформить там пенсию. Засчитывается даже стаж размером в один-два года. Касается это конкретных возрастов. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

На пенсию претендуют граждане нескольких возрастных категорий

Есть несколько категорий граждан, которым можно оформить польскую пенсию. Они разделены по возрасту.

первая группа – это рожденные до 1949 года. Речь о женщинах и мужчинах, которые суммарно в Польше и Украине наработали минимум 20 и 25 лет стажа соответственно. Если эти требования вам выполнить по силам, вы можете обращаться в польские аналоги Пенсионного фонда и подавать необходимые документы;

вторая группа – это рожденные в период с 1949 по 1969 год. Этим лицам пенсия начисляется в зависимости от того, какой размер налогов за них уплатил польский работодатель. Иногда такая пенсия может составлять всего несколько злотых в месяц, а иногда приличную сумму. Все зависит от количества наработанных в Польше лет и размера зарплаты;

третья группа – это рожденные после 1969 года. Ситуация такая же, как и у представителей второй группы. Нужно достичь пенсионного возраста, и тогда учитывая количество наработанных в Польше лет и сумму взносов, будет рассчитана пенсия.

Заметим, что у лиц, принадлежащих к третьей группе ситуация немного лучше, чем у представителей второй группы. Работодатель последних платил налоги только в Пенсионный Фонд или в ZUS. А работодатель лиц, принадлежащих к третьей группе, должен платить налоги в обе организации, соответственно их суммарное количество значительно больше. Это хорошо отразится и на пенсии.