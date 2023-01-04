З січня пункти обміну валют запрацюють по-новому: що треба знати?

Новий рік, як завжди несе за собою багато змін, оновлень та нововведень. Торкнулися вони частково й валютного ринку, а саме обмінників. З 1 січня 2023 року вони повинні повністю перейти на роботу за новими правилами. Про це повідомляє податкова служба України. Стосовно правил, то про них було анонсовано ще восени минулого року. Зокрема, обмінникам заборонили будь-яку рекламу. Заборонили висвічувати курс валют на табло. Змусили встановити відеокамери та фізичну охорону у кожному пункті. Наразі вступають в дію нові стягнення для даних фінансових компаній.

З січня обмінники платитимуть новий податок

Окрім всіх тих податків та зборів, які наразі сплачують обмінники, додасться ще один. Відтепер кожен пункт має щомісяця сплачувати фіксовану суму, незалежно від того, який у нього був дохід.

Про це гласить закон прийнятий 3 листопада 2022 року “Про внесення змін в Податковий кодекс України та інші закони України про особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними активами в готівковій формі”.

Відтепер кожен пункт обміну валют, який розташований у населеному пункт де проживає понад 50 000 осіб, змушений платити внесок в розмірі трьох МЗП незалежно від того, скільки вдалося заробити. Ті пункти, які працюють за межами населених пунктів, або де проживає менше людей, платитимуть одну МЗП щомісячно.

Також, обмінники будуть вносити авансові внески з певним коефіцієнтом. З 1 січня по 20 червня цей коефіцієнт становитиме 0,33%. А протягом другого півріччя — 0,66%.

Чи вплине ситуація на курс валют?

На курс валют ця ситуація і ці зміни ніяк не вплинуть. Навпаки, НБУ працює над тим, щоб курс валют, який пропонують обмінники був максимально наближений до офіційного. А от, самим фінансовим компаніям прийдеться дуже туго. Ймовірно велика їх частина просто припинить свою діяльність.